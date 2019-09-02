5 نصائح أسرية لا غنى عنها مع العودة إلى المدرسة بعد الإجازة

لتحفيز الأطفال والمراهقين على الدخول بحماس للعام الجديد

مع بداية العام الدراسي الجديد في عدد من الدول العربية تعلن الأسر حالة الطوارئ لتحفيز الأطفال والمراهقين على الدخول بحماس إلى حياتهم المدرسية الجديدة أو الانتقال إلى صف جديد.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن موقع "ويب طب"، أنه من المهم التحدث مع الأطفال والمراهقين بشأن خطط السنة الدراسية، وتوقعاتهم لها، ووضع حلول لمخاوفهم، باتباع 5 نصائح:

محادثة بالمنزل

ينبغي إجراء محادثة في المنزل بخصوص السنة الدراسية المقبلة، وكتابة قائمة بالأمور، التي يحتاج إليها الطفل في السنة الدراسية الجديدة.

ومن المهم أن يتشارك الأهل والطفل في اتخاذ القرارات بخصوص الأمور التي يجب القيام بها، ومتى ينبغي القيام بها.

تصفح الكتب

ينبغي فحص الكتب المدرسية التي يحتاج إليها الطفل عند الحصول عليها، ويكون ذلك قبيل بدء الدوام المدرسي، وعند تسلُّم الكتب، من المهم تصفحها مع الطفل، وإعطاؤه ملخصاً عمّا سيدرسه في هذه السنة، لكن بطريقة مشوقة ومشجعة، ولا تنسوا إعداد مكان مرتب ومريح لوضع المواد التعليمية.

الجدول الزمني

ينبغي تحضير جدول زمني للشهر الأول، يشمل الأيام التعليمية وأيام الإجازات، والاتفاق مع الطفل مسبقاً على ساعات النوم.

لكن عند الحديث عن هذا الموضوع مع المراهقين، فإنه قد يكون حساساً، ورغم ذلك يجب الاتفاق على ضرورة تغيير نظام الساعات الذي كان متبعاً خلال العطلة، لكي يعودوا إلى النوم مبكراً، نسبياً، ولكي يكونوا يقظين خلال النهار.

وجبات الأطعمة

ينبغي إعداد قائمة بالأطعمة التي يفضلها الطفل إذا كانت المدرسة لا توفر وجبة للأطفال.

تشخيص الأمراض

ينبغي النظر فيما إذا كان عليكم إبلاغ المدرسة عن مرضٍ معينٍ مصابٍ به الطفل أو عن أيّ تغيير يُذكر عليه إذا كان مريضاً في السابق.