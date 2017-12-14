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محافظ يدمة يبحث مع قائد الأفواج الأمنية بنجران التعاون المشترك

‫ تناول اللقاء توفير  أرقى خدمات الأمن للمواطنين والمقيمين بالمحافظة

التقى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه اليوم الخميس؛ قائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى .

حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية وتفعيل التعاون المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة؛ وذلك بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطنين والمقيمين بالمحافظة المراكز التابعة لها .

محافظ يدمة قائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران

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محافظ يدمة يبحث مع قائد الأفواج الأمنية بنجران التعاون المشترك
سبق

التقى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه اليوم الخميس؛ قائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى .

حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية وتفعيل التعاون المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة؛ وذلك بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطنين والمقيمين بالمحافظة المراكز التابعة لها .

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
08:45 PM

محافظ يدمة يبحث مع قائد الأفواج الأمنية بنجران التعاون المشترك

‫ تناول اللقاء توفير  أرقى خدمات الأمن للمواطنين والمقيمين بالمحافظة

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بندر آل عوض - نجران
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589

التقى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه اليوم الخميس؛ قائد الأفواج الأمنية بمنطقة نجران عبدالرزاق بن مسفر آل عيسى .

حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية وتفعيل التعاون المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة؛ وذلك بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطنين والمقيمين بالمحافظة المراكز التابعة لها .

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