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أصحاب معاملات الهوية يطالبون "توكلنا" بوضع حل يُمَكّنهم من التسجيل

بعدما أصبح التطبيق مطلبًا لدخول الكثير من الجهات في القطاعات العامة والخاصة

طالَبَ عدد من أصحاب معاملات الهوية الوطنية وحملة التصاريح ومعاملات الجنسية، تطبيق "توكلنا" بوضع حل لهم، بعدما أصبح التطبيق مطلبًا لدخول الكثير من الجهات في القطاعات العامة والخاصة.

وقال عدد منهم إنهم يعانون من عدم تمكنهم من التسجيل في التطبيق؛ لعدم وجود سجلات مدنية أو أرقام تمكنهم من التسجيل ليسمح لهم بدخول الجهات التي تشترط وجوده.

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أصحاب معاملات الهوية يطالبون "توكلنا" بوضع حل يُمَكّنهم من التسجيل
سبق

طالَبَ عدد من أصحاب معاملات الهوية الوطنية وحملة التصاريح ومعاملات الجنسية، تطبيق "توكلنا" بوضع حل لهم، بعدما أصبح التطبيق مطلبًا لدخول الكثير من الجهات في القطاعات العامة والخاصة.

وقال عدد منهم إنهم يعانون من عدم تمكنهم من التسجيل في التطبيق؛ لعدم وجود سجلات مدنية أو أرقام تمكنهم من التسجيل ليسمح لهم بدخول الجهات التي تشترط وجوده.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
08:33 AM

أصحاب معاملات الهوية يطالبون "توكلنا" بوضع حل يُمَكّنهم من التسجيل

بعدما أصبح التطبيق مطلبًا لدخول الكثير من الجهات في القطاعات العامة والخاصة

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محمد المواسي - جازان
6
6,285

طالَبَ عدد من أصحاب معاملات الهوية الوطنية وحملة التصاريح ومعاملات الجنسية، تطبيق "توكلنا" بوضع حل لهم، بعدما أصبح التطبيق مطلبًا لدخول الكثير من الجهات في القطاعات العامة والخاصة.

وقال عدد منهم إنهم يعانون من عدم تمكنهم من التسجيل في التطبيق؛ لعدم وجود سجلات مدنية أو أرقام تمكنهم من التسجيل ليسمح لهم بدخول الجهات التي تشترط وجوده.

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