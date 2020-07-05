مدير "دوريات الأمن" يقلِّد "الدويش" رتبته الجديدة

قلَّد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد، بمكتبه، اللواء سعود بن بندر الدويش رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر "الدويش" عن اعتزازه بالثقة الملكية التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

ويُعد "الدويش" من الكفاءات المتميزة، وسبق له أن تقلد عددًا من المناصب القيادية في مجال عمله.