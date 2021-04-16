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الخُبر.. ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن شرطة محافظة الخبر، وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت من ضبط (4) أشخاص؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.
وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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الخُبر.. ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن شرطة محافظة الخبر، وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت من ضبط (4) أشخاص؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.
وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:33 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:54 PM

الخُبر.. ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
1
1,635

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن شرطة محافظة الخبر، وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت من ضبط (4) أشخاص؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.
وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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