أمانة نجران تنفّذ 900 جولة رقابية.. وتخالف منشأتَيْن

في إطار التأكّد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية

نفّذت أمانة منطقة نجران، أمس، 910 جولات رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار مخالفتيْن على منشأتيْن لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشدّدت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.