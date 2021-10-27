النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الراجحي" يجري لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء العمل في دبي

في إطار تعزيز العلاقات الدولية والاطلاع على التجارب المختلفة

‬التقى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مدينة دبي، وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو، وزير القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية موراليدران.

وشهدت اللقاءات، المنعقدة على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري السادس لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، المنعقد خلال يومي 26 - 27 أكتوبر 2021م في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مناقشة عدد من الموضوعات العمالية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطط الوزارة لتعزيز العلاقات الدولية والاطلاع على التجارب المختلفة في المجالات المشتركة، واستعراض خطط المملكة في تطوير سوق العمل ليواكب الأسواق العالمية، إضافة لخطط ومستهدفات التنمية المستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الراجحي" يجري لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء العمل في دبي
سبق

‬التقى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مدينة دبي، وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو، وزير القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية موراليدران.

وشهدت اللقاءات، المنعقدة على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري السادس لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، المنعقد خلال يومي 26 - 27 أكتوبر 2021م في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مناقشة عدد من الموضوعات العمالية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطط الوزارة لتعزيز العلاقات الدولية والاطلاع على التجارب المختلفة في المجالات المشتركة، واستعراض خطط المملكة في تطوير سوق العمل ليواكب الأسواق العالمية، إضافة لخطط ومستهدفات التنمية المستدامة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
06:01 PM

"الراجحي" يجري لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء العمل في دبي

في إطار تعزيز العلاقات الدولية والاطلاع على التجارب المختلفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
551

‬التقى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مدينة دبي، وزير العمل والتوظيف الفلبيني سلفستر بيلو، وزير القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية موراليدران.

وشهدت اللقاءات، المنعقدة على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري السادس لدول حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، المنعقد خلال يومي 26 - 27 أكتوبر 2021م في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مناقشة عدد من الموضوعات العمالية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطط الوزارة لتعزيز العلاقات الدولية والاطلاع على التجارب المختلفة في المجالات المشتركة، واستعراض خطط المملكة في تطوير سوق العمل ليواكب الأسواق العالمية، إضافة لخطط ومستهدفات التنمية المستدامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة