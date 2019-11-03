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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان .. و"المدني" تحذّر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الأرصاد أمطار جازان حالة الطقس الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان .. و"المدني" تحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:56 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على جازان .. و"المدني" تحذّر

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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2,524

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: الداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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