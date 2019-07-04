النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم الأفلاج يبدأ إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة للمعلمين الجدد

"الحقباني" ألقى لهم كلمة توجيهية عن أهمية مهنة التعليم في صناعة الأجيال

قام فريق العمل المكلف من شؤون المعلمين والموارد البشرية بتعليم الأفلاج، اليوم الخميس، بزيارة للمعلمين الجدد في مقر سكنهم الذي وفره "تعليم المحافظة" في بيت الطالب، من خلال إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة مسوغات التعيين.

وبدأ فريق عمل شؤون المعلمين، برئاسة ظافر آل دحيم، في استقبال المعلمين والإجابة عن استفسارتهم وإجراء المقابلة الشخصية للمجدول لهم والترشيح من مطابقة ومقابلة وتدقيق مسوغات التعيين.

وزار مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني المعلمين وألقى كلمة توجيهية عن مهنة التعليم في صناعة الأجيال وتربية النشء.

من جهته، التقى مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، المعلمين، اليوم، خلال إقامتهم وهنأهم بالتعيين وأكد على حرص التعليم بالمحافظة على تقديم ما يخدمهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليم الأفلاج يبدأ إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة للمعلمين الجدد
سبق

قام فريق العمل المكلف من شؤون المعلمين والموارد البشرية بتعليم الأفلاج، اليوم الخميس، بزيارة للمعلمين الجدد في مقر سكنهم الذي وفره "تعليم المحافظة" في بيت الطالب، من خلال إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة مسوغات التعيين.

وبدأ فريق عمل شؤون المعلمين، برئاسة ظافر آل دحيم، في استقبال المعلمين والإجابة عن استفسارتهم وإجراء المقابلة الشخصية للمجدول لهم والترشيح من مطابقة ومقابلة وتدقيق مسوغات التعيين.

وزار مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني المعلمين وألقى كلمة توجيهية عن مهنة التعليم في صناعة الأجيال وتربية النشء.

من جهته، التقى مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، المعلمين، اليوم، خلال إقامتهم وهنأهم بالتعيين وأكد على حرص التعليم بالمحافظة على تقديم ما يخدمهم.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
03:13 PM

تعليم الأفلاج يبدأ إجراءات المقابلات الشخصية والمطابقة للمعلمين الجدد

"الحقباني" ألقى لهم كلمة توجيهية عن أهمية مهنة التعليم في صناعة الأجيال

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
2
1,096

قام فريق العمل المكلف من شؤون المعلمين والموارد البشرية بتعليم الأفلاج، اليوم الخميس، بزيارة للمعلمين الجدد في مقر سكنهم الذي وفره "تعليم المحافظة" في بيت الطالب، من خلال إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة مسوغات التعيين.

وبدأ فريق عمل شؤون المعلمين، برئاسة ظافر آل دحيم، في استقبال المعلمين والإجابة عن استفسارتهم وإجراء المقابلة الشخصية للمجدول لهم والترشيح من مطابقة ومقابلة وتدقيق مسوغات التعيين.

وزار مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية فهد الحقباني المعلمين وألقى كلمة توجيهية عن مهنة التعليم في صناعة الأجيال وتربية النشء.

من جهته، التقى مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، المعلمين، اليوم، خلال إقامتهم وهنأهم بالتعيين وأكد على حرص التعليم بالمحافظة على تقديم ما يخدمهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,607
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,452
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,832
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,393

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة