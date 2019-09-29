التهاب فيروسي حاد يصيب ملك المغرب

الطبيب أوصى بخلوده للراحة

أعلن الديوان الملكي في المغرب، اليوم (الأحد)، أن الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.

وأفاد الديوان في بيان بأن "الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد؛ ولهذا السبب أوصى الطبيب الخاص للملك بخلوده لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية كان الملك محمد السادس قد قرر السفر إلى فرنسا؛ لتقديم التعازي لأسرة الرئيس الراحل جاك شيراك في إطار خاص، لكن ولي العهد الأمير الحسن، سيمثل الملك في المراسم الرسمية لجنازة "شيراك".