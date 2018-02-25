جناح مؤسسة التقاعد بالجنادرية يتيح لزواره فرصة امتلاك مسكن بشروط ميسرة

مدة السداد تصل لـ 30 سنة والعروض متاحة لكل موظفي الدولة والمتقاعدين

يقدم جناح المؤسسة العامة للتقاعد المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين والمقام حاليًا على أرض الجنادرية بالرياض.

وكان جناح المؤسسة قد قدم عروضًا مميزة وجذابة لامتلاك مسكن العمر عبر برنامج ^مساكن^ والذي يتيح لكل موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وفق شروط ميسرة ومتنوعة.

وتتميز العروض على سبيل المثال بطول مدة سداد قيمة المسكن لتصل لغاية 30 سنة وكذا دفعات ثابتة، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن لزوار الجناح الاطلاع عليها.

يُشار إلى أن الجناح يفتح أبوابه للزوار من الساعة 11 صباحًا وحتى 11 مساءً قبل أن يختتم الجناح مشاركته بالجنادرية الأربعاء القادم.