النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. تجربة "يعطيك خيرها" تكشف مخالفات بالجملة في إشارة بالرياض

البرنامج ثبَّت كاميرات ورصد الانضباط في مواقع ساهر

استعرض برنامج "يعطيك خيرها" في نسخته الثانية، الذي يقدمه الممثل المعروف يوسف الجراح، ويُعرض على قناة الإخبارية، تجربة ميدانية، نفَّذها فريق البرنامج في أحد طرق الرياض، كشفت عدم التزام بعض السائقين في الإشارات التي يغيب عنها الرصد الآلي.

ووفقًا للتجربة، تم تثبيت كاميرات في موقعين لإشارتَيْن مروريتَيْن، الأولى لا يتوافر حولها رصد آلي، والثانية مغطاة بالرصد الآلي.

التجربة التي استمرت 15 دقيقة رصدت 41 مخالفة للمرور في الإشارة غير المغطاة بكاميرات الرصد الآلي، فيما ظهر الانضباط بنسبة 100 ٪ في الإشارة التي يغطيها نظام الرصد؛ إذ لم تُسجَّل فيها أي مخالفة طوال الـ15 دقيقة.

وبرهنت التجربة السلوك المخالف لبعض السائقين، وعدم احترامهم الأنظمة، ومدى مساهمة الرصد الآلي في تخفيف المخالفات في المواقع التي يقوم بتغطيتها.

يُشار إلى أن برنامج "يعطيك خيرها" يعرض كل جمعة الساعة الـ2 ظهرًا مباشرة على الهواء، وهو ضمن برامج المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة "الله يعطيك خيرها"، التي انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور، بعد أن لوحظ ارتفاعٌ في أعداد الإعاقات في السعودية؛ إذ بلغت نسبتها 80 % من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.

وتخسر السعودية يوميًّا 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية أيضًا، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوُّع أسباب الحوادث، وفي مقدمتها استخدام الهاتف أثناء القيادة.ش

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. تجربة "يعطيك خيرها" تكشف مخالفات بالجملة في إشارة بالرياض
سبق

استعرض برنامج "يعطيك خيرها" في نسخته الثانية، الذي يقدمه الممثل المعروف يوسف الجراح، ويُعرض على قناة الإخبارية، تجربة ميدانية، نفَّذها فريق البرنامج في أحد طرق الرياض، كشفت عدم التزام بعض السائقين في الإشارات التي يغيب عنها الرصد الآلي.

ووفقًا للتجربة، تم تثبيت كاميرات في موقعين لإشارتَيْن مروريتَيْن، الأولى لا يتوافر حولها رصد آلي، والثانية مغطاة بالرصد الآلي.

التجربة التي استمرت 15 دقيقة رصدت 41 مخالفة للمرور في الإشارة غير المغطاة بكاميرات الرصد الآلي، فيما ظهر الانضباط بنسبة 100 ٪ في الإشارة التي يغطيها نظام الرصد؛ إذ لم تُسجَّل فيها أي مخالفة طوال الـ15 دقيقة.

وبرهنت التجربة السلوك المخالف لبعض السائقين، وعدم احترامهم الأنظمة، ومدى مساهمة الرصد الآلي في تخفيف المخالفات في المواقع التي يقوم بتغطيتها.

يُشار إلى أن برنامج "يعطيك خيرها" يعرض كل جمعة الساعة الـ2 ظهرًا مباشرة على الهواء، وهو ضمن برامج المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة "الله يعطيك خيرها"، التي انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور، بعد أن لوحظ ارتفاعٌ في أعداد الإعاقات في السعودية؛ إذ بلغت نسبتها 80 % من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.

وتخسر السعودية يوميًّا 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية أيضًا، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوُّع أسباب الحوادث، وفي مقدمتها استخدام الهاتف أثناء القيادة.ش

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
10:36 PM

شاهد.. تجربة "يعطيك خيرها" تكشف مخالفات بالجملة في إشارة بالرياض

البرنامج ثبَّت كاميرات ورصد الانضباط في مواقع ساهر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
20,467

استعرض برنامج "يعطيك خيرها" في نسخته الثانية، الذي يقدمه الممثل المعروف يوسف الجراح، ويُعرض على قناة الإخبارية، تجربة ميدانية، نفَّذها فريق البرنامج في أحد طرق الرياض، كشفت عدم التزام بعض السائقين في الإشارات التي يغيب عنها الرصد الآلي.

ووفقًا للتجربة، تم تثبيت كاميرات في موقعين لإشارتَيْن مروريتَيْن، الأولى لا يتوافر حولها رصد آلي، والثانية مغطاة بالرصد الآلي.

التجربة التي استمرت 15 دقيقة رصدت 41 مخالفة للمرور في الإشارة غير المغطاة بكاميرات الرصد الآلي، فيما ظهر الانضباط بنسبة 100 ٪ في الإشارة التي يغطيها نظام الرصد؛ إذ لم تُسجَّل فيها أي مخالفة طوال الـ15 دقيقة.

وبرهنت التجربة السلوك المخالف لبعض السائقين، وعدم احترامهم الأنظمة، ومدى مساهمة الرصد الآلي في تخفيف المخالفات في المواقع التي يقوم بتغطيتها.

يُشار إلى أن برنامج "يعطيك خيرها" يعرض كل جمعة الساعة الـ2 ظهرًا مباشرة على الهواء، وهو ضمن برامج المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة "الله يعطيك خيرها"، التي انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور، بعد أن لوحظ ارتفاعٌ في أعداد الإعاقات في السعودية؛ إذ بلغت نسبتها 80 % من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.

وتخسر السعودية يوميًّا 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية أيضًا، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوُّع أسباب الحوادث، وفي مقدمتها استخدام الهاتف أثناء القيادة.ش

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
39,972
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,237
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,654
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,818

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة