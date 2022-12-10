شاهد.. تجربة "يعطيك خيرها" تكشف مخالفات بالجملة في إشارة بالرياض

البرنامج ثبَّت كاميرات ورصد الانضباط في مواقع ساهر

استعرض برنامج "يعطيك خيرها" في نسخته الثانية، الذي يقدمه الممثل المعروف يوسف الجراح، ويُعرض على قناة الإخبارية، تجربة ميدانية، نفَّذها فريق البرنامج في أحد طرق الرياض، كشفت عدم التزام بعض السائقين في الإشارات التي يغيب عنها الرصد الآلي.

ووفقًا للتجربة، تم تثبيت كاميرات في موقعين لإشارتَيْن مروريتَيْن، الأولى لا يتوافر حولها رصد آلي، والثانية مغطاة بالرصد الآلي.

التجربة التي استمرت 15 دقيقة رصدت 41 مخالفة للمرور في الإشارة غير المغطاة بكاميرات الرصد الآلي، فيما ظهر الانضباط بنسبة 100 ٪ في الإشارة التي يغطيها نظام الرصد؛ إذ لم تُسجَّل فيها أي مخالفة طوال الـ15 دقيقة.

وبرهنت التجربة السلوك المخالف لبعض السائقين، وعدم احترامهم الأنظمة، ومدى مساهمة الرصد الآلي في تخفيف المخالفات في المواقع التي يقوم بتغطيتها.

يُشار إلى أن برنامج "يعطيك خيرها" يعرض كل جمعة الساعة الـ2 ظهرًا مباشرة على الهواء، وهو ضمن برامج المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة "الله يعطيك خيرها"، التي انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور، بعد أن لوحظ ارتفاعٌ في أعداد الإعاقات في السعودية؛ إذ بلغت نسبتها 80 % من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.

وتخسر السعودية يوميًّا 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية أيضًا، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوُّع أسباب الحوادث، وفي مقدمتها استخدام الهاتف أثناء القيادة.ش