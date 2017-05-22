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وزير العمل يعتمد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًّا

الوزارة: يتيح للعاملين فرصة التحقُّق من صحة بياناتهم

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتاريخ 18/ 8/ 1440هـ يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًّا؛ حيث يمكّن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص، كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيًّا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

وينتظر أن يسهم هذا القرار الهام في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

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وزير العمل يعتمد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًّا
سبق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتاريخ 18/ 8/ 1440هـ يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًّا؛ حيث يمكّن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص، كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيًّا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

وينتظر أن يسهم هذا القرار الهام في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
06:17 PM

وزير العمل يعتمد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًّا

الوزارة: يتيح للعاملين فرصة التحقُّق من صحة بياناتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,741

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتاريخ 18/ 8/ 1440هـ يقضي باعتماد انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونيًّا؛ حيث يمكّن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص، كما يتيح للعاملين فرصة التحقق من صحة بياناتهم من خلال خدمة توثيق العقود على بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوثيق عقود من يتم التعاقد معهم بعد صدور هذا القرار مباشرةً، أما ما يخص الموقع معهم قبل صدوره فيمكنهم توثيقها وفق مراحل متدرجة حددتها الوزارة زمنيًّا وراعت من خلالها حجم المنشأة من حيث عدد العاملين فيها.

وينتظر أن يسهم هذا القرار الهام في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تسهيل أرشفة العقود، وتقليل المشاكل والخلافات والقضايا العمالية.

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