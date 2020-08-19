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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان والملك ينوه بمستوى العلاقات المتميزة

"هيثم بن طارق" أكد تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.


ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا - رعاه الله - له التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.


من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان والملك ينوه بمستوى العلاقات المتميزة
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.


ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا - رعاه الله - له التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.


من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:22 PM

خادم الحرمين يُجري اتصالاً هاتفياً بسلطان عُمان والملك ينوه بمستوى العلاقات المتميزة

"هيثم بن طارق" أكد تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.


ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، متمنيًا - رعاه الله - له التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار.


من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكدًا تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.

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