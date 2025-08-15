النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. "تحكُّم" يتوِّج 3 فائزين في البطولة الثانية للطائرات النفاثة "جت 2"

المنافسات شهدت حماسًا بين المشاركين الذين استعرضوا مهاراتهم في القيادة

بعد عروض مثيرة، واستعراض لمهارات القيادة والتحكم في الطائرات النفاثة، توَّج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم" أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الثانية للطائرات النفاثة (جت 2).

وسلم سعود الفغم، رئيس "تحكم"، كلاً من (لايق علي حسن، وفهد عبدالعزيز الجوفان، وبلال شودري) كؤوس المراكز الثلاثة على الترتيب، مؤكدًا أن منافسات البطولة شهدت حماسًا واضحًا بين المشاركين الذين استعرضوا مهاراتهم في قيادة هذه الطائرات، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات واللوائح الخاصة بالبطولة، منها مراعاة الحد الأقصى لارتفاعات الطيران المنصوص عليها في السعودية، وكذلك المسافات المسموح بها، إضافة إلى التقيد بجميع وسائل السلامة والأمان، وتطبيق البروتوكولات والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "الفغم" أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكُّم" يستهدف في جميع فعالياته وبطولاته فئات المجتمع كافة، وعلى رأسهم الشباب. مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة ممثلة في الوزير الشاب، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لا تدخر أي جهد في تقديم سبل الدعم من أجل نشر مثل هذه الرياضات وفعالياتها.

وأوضح أن بطولة الطائرات النفاثة لم تشهد حضور الجماهير امتثالا للبروتوكولات والإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "وضعنا شعارًا مهمًّا للبطولة، هو أننا نعود لكن بحذر". كاشفًا أن "تحكم" سينفِّذ خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات والفعاليات الخاصة بعشاق مثل هذه الرياضات والمهتمين بها.

وشهدت بطولة الطائرات النفاثة (جت 2) مشاركة 12 متنافسًا، أظهروا مهارات متنوعة في التحليق بطائرات الجت النفاثة، مثل مهارات: (Loop - knife edge - cuban eight - figure 9 - Slow roll).

وبعد ختام المدة المحددة للتحليق واستعراض هذه المهارات أعلنت لجنة التحكيم المكونة من مشاري العتيبي وويلفيرد فرنسي نتائج البطولة وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكُّم" هو المظلة الرسمية للرياضات اللاسلكية "الطائرات اللاسلكية، والسيارات اللاسلكية، والقوارب اللاسلكية، والروبوت). وأقام منذ تأسيسه حتى اليوم 56 بطولة ونشاطًا في جميع مجالات الرياضات اللاسلكية.

الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بالصور .. "تحكُّم" يتوِّج 3 فائزين في البطولة الثانية للطائرات النفاثة "جت 2"
سبق

بعد عروض مثيرة، واستعراض لمهارات القيادة والتحكم في الطائرات النفاثة، توَّج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم" أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الثانية للطائرات النفاثة (جت 2).

وسلم سعود الفغم، رئيس "تحكم"، كلاً من (لايق علي حسن، وفهد عبدالعزيز الجوفان، وبلال شودري) كؤوس المراكز الثلاثة على الترتيب، مؤكدًا أن منافسات البطولة شهدت حماسًا واضحًا بين المشاركين الذين استعرضوا مهاراتهم في قيادة هذه الطائرات، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات واللوائح الخاصة بالبطولة، منها مراعاة الحد الأقصى لارتفاعات الطيران المنصوص عليها في السعودية، وكذلك المسافات المسموح بها، إضافة إلى التقيد بجميع وسائل السلامة والأمان، وتطبيق البروتوكولات والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "الفغم" أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكُّم" يستهدف في جميع فعالياته وبطولاته فئات المجتمع كافة، وعلى رأسهم الشباب. مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة ممثلة في الوزير الشاب، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لا تدخر أي جهد في تقديم سبل الدعم من أجل نشر مثل هذه الرياضات وفعالياتها.

وأوضح أن بطولة الطائرات النفاثة لم تشهد حضور الجماهير امتثالا للبروتوكولات والإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "وضعنا شعارًا مهمًّا للبطولة، هو أننا نعود لكن بحذر". كاشفًا أن "تحكم" سينفِّذ خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات والفعاليات الخاصة بعشاق مثل هذه الرياضات والمهتمين بها.

وشهدت بطولة الطائرات النفاثة (جت 2) مشاركة 12 متنافسًا، أظهروا مهارات متنوعة في التحليق بطائرات الجت النفاثة، مثل مهارات: (Loop - knife edge - cuban eight - figure 9 - Slow roll).

وبعد ختام المدة المحددة للتحليق واستعراض هذه المهارات أعلنت لجنة التحكيم المكونة من مشاري العتيبي وويلفيرد فرنسي نتائج البطولة وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكُّم" هو المظلة الرسمية للرياضات اللاسلكية "الطائرات اللاسلكية، والسيارات اللاسلكية، والقوارب اللاسلكية، والروبوت). وأقام منذ تأسيسه حتى اليوم 56 بطولة ونشاطًا في جميع مجالات الرياضات اللاسلكية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:20 PM

بالصور .. "تحكُّم" يتوِّج 3 فائزين في البطولة الثانية للطائرات النفاثة "جت 2"

المنافسات شهدت حماسًا بين المشاركين الذين استعرضوا مهاراتهم في القيادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
102

بعد عروض مثيرة، واستعراض لمهارات القيادة والتحكم في الطائرات النفاثة، توَّج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم" أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الثانية للطائرات النفاثة (جت 2).

وسلم سعود الفغم، رئيس "تحكم"، كلاً من (لايق علي حسن، وفهد عبدالعزيز الجوفان، وبلال شودري) كؤوس المراكز الثلاثة على الترتيب، مؤكدًا أن منافسات البطولة شهدت حماسًا واضحًا بين المشاركين الذين استعرضوا مهاراتهم في قيادة هذه الطائرات، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات واللوائح الخاصة بالبطولة، منها مراعاة الحد الأقصى لارتفاعات الطيران المنصوص عليها في السعودية، وكذلك المسافات المسموح بها، إضافة إلى التقيد بجميع وسائل السلامة والأمان، وتطبيق البروتوكولات والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "الفغم" أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكُّم" يستهدف في جميع فعالياته وبطولاته فئات المجتمع كافة، وعلى رأسهم الشباب. مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة ممثلة في الوزير الشاب، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لا تدخر أي جهد في تقديم سبل الدعم من أجل نشر مثل هذه الرياضات وفعالياتها.

وأوضح أن بطولة الطائرات النفاثة لم تشهد حضور الجماهير امتثالا للبروتوكولات والإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "وضعنا شعارًا مهمًّا للبطولة، هو أننا نعود لكن بحذر". كاشفًا أن "تحكم" سينفِّذ خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات والفعاليات الخاصة بعشاق مثل هذه الرياضات والمهتمين بها.

وشهدت بطولة الطائرات النفاثة (جت 2) مشاركة 12 متنافسًا، أظهروا مهارات متنوعة في التحليق بطائرات الجت النفاثة، مثل مهارات: (Loop - knife edge - cuban eight - figure 9 - Slow roll).

وبعد ختام المدة المحددة للتحليق واستعراض هذه المهارات أعلنت لجنة التحكيم المكونة من مشاري العتيبي وويلفيرد فرنسي نتائج البطولة وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكُّم" هو المظلة الرسمية للرياضات اللاسلكية "الطائرات اللاسلكية، والسيارات اللاسلكية، والقوارب اللاسلكية، والروبوت). وأقام منذ تأسيسه حتى اليوم 56 بطولة ونشاطًا في جميع مجالات الرياضات اللاسلكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,315
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,280
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,678

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة