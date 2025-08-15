بالصور .. "تحكُّم" يتوِّج 3 فائزين في البطولة الثانية للطائرات النفاثة "جت 2"

المنافسات شهدت حماسًا بين المشاركين الذين استعرضوا مهاراتهم في القيادة

بعد عروض مثيرة، واستعراض لمهارات القيادة والتحكم في الطائرات النفاثة، توَّج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم" أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الثانية للطائرات النفاثة (جت 2).

وسلم سعود الفغم، رئيس "تحكم"، كلاً من (لايق علي حسن، وفهد عبدالعزيز الجوفان، وبلال شودري) كؤوس المراكز الثلاثة على الترتيب، مؤكدًا أن منافسات البطولة شهدت حماسًا واضحًا بين المشاركين الذين استعرضوا مهاراتهم في قيادة هذه الطائرات، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات واللوائح الخاصة بالبطولة، منها مراعاة الحد الأقصى لارتفاعات الطيران المنصوص عليها في السعودية، وكذلك المسافات المسموح بها، إضافة إلى التقيد بجميع وسائل السلامة والأمان، وتطبيق البروتوكولات والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "الفغم" أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكُّم" يستهدف في جميع فعالياته وبطولاته فئات المجتمع كافة، وعلى رأسهم الشباب. مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة ممثلة في الوزير الشاب، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لا تدخر أي جهد في تقديم سبل الدعم من أجل نشر مثل هذه الرياضات وفعالياتها.

وأوضح أن بطولة الطائرات النفاثة لم تشهد حضور الجماهير امتثالا للبروتوكولات والإجراءات التي وضعتها الجهات المعنية في السعودية لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "وضعنا شعارًا مهمًّا للبطولة، هو أننا نعود لكن بحذر". كاشفًا أن "تحكم" سينفِّذ خلال الفترة المقبلة العديد من البطولات والفعاليات الخاصة بعشاق مثل هذه الرياضات والمهتمين بها.

وشهدت بطولة الطائرات النفاثة (جت 2) مشاركة 12 متنافسًا، أظهروا مهارات متنوعة في التحليق بطائرات الجت النفاثة، مثل مهارات: (Loop - knife edge - cuban eight - figure 9 - Slow roll).

وبعد ختام المدة المحددة للتحليق واستعراض هذه المهارات أعلنت لجنة التحكيم المكونة من مشاري العتيبي وويلفيرد فرنسي نتائج البطولة وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكُّم" هو المظلة الرسمية للرياضات اللاسلكية "الطائرات اللاسلكية، والسيارات اللاسلكية، والقوارب اللاسلكية، والروبوت). وأقام منذ تأسيسه حتى اليوم 56 بطولة ونشاطًا في جميع مجالات الرياضات اللاسلكية.