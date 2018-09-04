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مركبة تصطدم بعمود مظلة تابعة لآليات الدفاع المدني بمركز الحازمي ببيشة

"مدني عسير": لا خسائر بشرية وتم إحالة قائدها للجهات المختصة

اصطدمت مركبة، مساء اليوم، بأحد الأعمدة التابعة لمظلة آليات الدفاع المدني بمركز الحازمي ببيشة؛ ما خلف بعض الأضرار المادية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: "أدى انحراف مركبة من طراز سوبربان يقودها أحد المواطنين مساء اليوم الثلاثاء إلى ارتطامها بأحد الأعمدة التابعة لمظلة الآليات بمركز الدفاع المدني بالحازمي بمحافظة بيشة".

وأبان "العاصمي" أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار بشرية ولله الحمد، بخلاف بعض الأضرار المادية المحدودة، وتم تسليم الحالة للجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وجار معالجة الوضع القائم فنياً، فيما يستمر المركز بكامل جاهزيته في مباشرة مهامه المعتادة.

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مركبة تصطدم بعمود مظلة تابعة لآليات الدفاع المدني بمركز الحازمي ببيشة
سبق

اصطدمت مركبة، مساء اليوم، بأحد الأعمدة التابعة لمظلة آليات الدفاع المدني بمركز الحازمي ببيشة؛ ما خلف بعض الأضرار المادية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: "أدى انحراف مركبة من طراز سوبربان يقودها أحد المواطنين مساء اليوم الثلاثاء إلى ارتطامها بأحد الأعمدة التابعة لمظلة الآليات بمركز الدفاع المدني بالحازمي بمحافظة بيشة".

وأبان "العاصمي" أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار بشرية ولله الحمد، بخلاف بعض الأضرار المادية المحدودة، وتم تسليم الحالة للجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وجار معالجة الوضع القائم فنياً، فيما يستمر المركز بكامل جاهزيته في مباشرة مهامه المعتادة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:55 PM

مركبة تصطدم بعمود مظلة تابعة لآليات الدفاع المدني بمركز الحازمي ببيشة

"مدني عسير": لا خسائر بشرية وتم إحالة قائدها للجهات المختصة

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محمد طيران - بيشة
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اصطدمت مركبة، مساء اليوم، بأحد الأعمدة التابعة لمظلة آليات الدفاع المدني بمركز الحازمي ببيشة؛ ما خلف بعض الأضرار المادية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: "أدى انحراف مركبة من طراز سوبربان يقودها أحد المواطنين مساء اليوم الثلاثاء إلى ارتطامها بأحد الأعمدة التابعة لمظلة الآليات بمركز الدفاع المدني بالحازمي بمحافظة بيشة".

وأبان "العاصمي" أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار بشرية ولله الحمد، بخلاف بعض الأضرار المادية المحدودة، وتم تسليم الحالة للجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، وجار معالجة الوضع القائم فنياً، فيما يستمر المركز بكامل جاهزيته في مباشرة مهامه المعتادة.

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