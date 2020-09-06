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شاهد "وادي الكدا".. طبيعة بكر ومقصد لعشاق "الكشتات" في بلغازي جازان

يتميَّز بتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار

تصوير - يحيى الفارسي: يُعتبر وادي الكدا في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان أحد الأودية الكبيرة، ويصب في مجرى وادي ضمد بالمحافظة، وينحدر من أعالي جبال بلغازي وصولاً إلى ضمد وما جوارها.

ويتميز وادي الكدا بكثير من الأشجار المتنوعة، وتكثر به الأشجار المتسلقة، لكن أكثر أنواع الأشجار به هي أشجار الدوم التي تنتشر بكثرة في أودية منطقة جازان.

ويستهوي الوادي عشاق الكشتات نظرًا لتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار، وجريان المياه فيه أغلب الأوقات؛ ما يساعدهم على قضاء أوقات ممتعة.

العيدابي وادي الكدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد "وادي الكدا".. طبيعة بكر ومقصد لعشاق "الكشتات" في بلغازي جازان
سبق

تصوير - يحيى الفارسي: يُعتبر وادي الكدا في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان أحد الأودية الكبيرة، ويصب في مجرى وادي ضمد بالمحافظة، وينحدر من أعالي جبال بلغازي وصولاً إلى ضمد وما جوارها.

ويتميز وادي الكدا بكثير من الأشجار المتنوعة، وتكثر به الأشجار المتسلقة، لكن أكثر أنواع الأشجار به هي أشجار الدوم التي تنتشر بكثرة في أودية منطقة جازان.

ويستهوي الوادي عشاق الكشتات نظرًا لتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار، وجريان المياه فيه أغلب الأوقات؛ ما يساعدهم على قضاء أوقات ممتعة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
12:23 AM

شاهد "وادي الكدا".. طبيعة بكر ومقصد لعشاق "الكشتات" في بلغازي جازان

يتميَّز بتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار

A A A
محمد المواسي - جازان
2
2,499

تصوير - يحيى الفارسي: يُعتبر وادي الكدا في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان أحد الأودية الكبيرة، ويصب في مجرى وادي ضمد بالمحافظة، وينحدر من أعالي جبال بلغازي وصولاً إلى ضمد وما جوارها.

ويتميز وادي الكدا بكثير من الأشجار المتنوعة، وتكثر به الأشجار المتسلقة، لكن أكثر أنواع الأشجار به هي أشجار الدوم التي تنتشر بكثرة في أودية منطقة جازان.

ويستهوي الوادي عشاق الكشتات نظرًا لتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار، وجريان المياه فيه أغلب الأوقات؛ ما يساعدهم على قضاء أوقات ممتعة.

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