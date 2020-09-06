شاهد "وادي الكدا".. طبيعة بكر ومقصد لعشاق "الكشتات" في بلغازي جازان

يتميَّز بتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار

تصوير - يحيى الفارسي: يُعتبر وادي الكدا في محافظة العيدابي شرق منطقة جازان أحد الأودية الكبيرة، ويصب في مجرى وادي ضمد بالمحافظة، وينحدر من أعالي جبال بلغازي وصولاً إلى ضمد وما جوارها.

ويتميز وادي الكدا بكثير من الأشجار المتنوعة، وتكثر به الأشجار المتسلقة، لكن أكثر أنواع الأشجار به هي أشجار الدوم التي تنتشر بكثرة في أودية منطقة جازان.

ويستهوي الوادي عشاق الكشتات نظرًا لتوافُر الجو الملائم خلال مواسم الأمطار، وجريان المياه فيه أغلب الأوقات؛ ما يساعدهم على قضاء أوقات ممتعة.