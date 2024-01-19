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"مشاط" يبحث مع "أوماخانوف" ترتيبات وتنظيم الحجاج القادمين من روسيا وجميع متطلباتهم

في إطار الاستعدادات المبكّرة لموسم حج هذا العام 1441هـ

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه في جدة اليوم؛ نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية رئيس مكتب شؤون الحج في حكومة روسيا الاتحادية إلياس أوماخانوف، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.


وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدّوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكّرة لخدمة حجاج روسيا الاتحادية بموسم حج 1441هـ.

ووقّع نائب وزير الحج والعمرة ورئيس مكتب شؤون الحج في حكومة روسيا، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظّم قدوم الحجاج القادمين من روسيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نظير الجهود والخدمات التي يقدمونها لضيوف الرحمن بشكل عام، وحجاج روسيا بشكل خاص، واصفًا الاجتماع مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة بالمثمر؛ الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مشاط" يبحث مع "أوماخانوف" ترتيبات وتنظيم الحجاج القادمين من روسيا وجميع متطلباتهم
سبق

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه في جدة اليوم؛ نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية رئيس مكتب شؤون الحج في حكومة روسيا الاتحادية إلياس أوماخانوف، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.


وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدّوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكّرة لخدمة حجاج روسيا الاتحادية بموسم حج 1441هـ.

ووقّع نائب وزير الحج والعمرة ورئيس مكتب شؤون الحج في حكومة روسيا، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظّم قدوم الحجاج القادمين من روسيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نظير الجهود والخدمات التي يقدمونها لضيوف الرحمن بشكل عام، وحجاج روسيا بشكل خاص، واصفًا الاجتماع مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة بالمثمر؛ الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
05:19 PM

"مشاط" يبحث مع "أوماخانوف" ترتيبات وتنظيم الحجاج القادمين من روسيا وجميع متطلباتهم

في إطار الاستعدادات المبكّرة لموسم حج هذا العام 1441هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مكتبه في جدة اليوم؛ نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية رئيس مكتب شؤون الحج في حكومة روسيا الاتحادية إلياس أوماخانوف، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.


وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدّوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكّرة لخدمة حجاج روسيا الاتحادية بموسم حج 1441هـ.

ووقّع نائب وزير الحج والعمرة ورئيس مكتب شؤون الحج في حكومة روسيا، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظّم قدوم الحجاج القادمين من روسيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- نظير الجهود والخدمات التي يقدمونها لضيوف الرحمن بشكل عام، وحجاج روسيا بشكل خاص، واصفًا الاجتماع مع المسؤولين بوزارة الحج والعمرة بالمثمر؛ الأمر الذي يعكس قوة العلاقات بين البلدين.

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