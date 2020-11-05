وقال حساب المتحدث على تويتر الخميس: المرحلة الحالية مهمة جدًا؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله؛ وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، والتزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل.

جدد حساب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على "تويتر" اليوم، الدعوة للتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

متحدث الصحة: المرحلة الحالية مهمة جدًّا.. حتى نتفادى موجة ثانية للفيروس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-05 جدد حساب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على "تويتر" اليوم، الدعوة للتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية. وقال حساب المتحدث على تويتر الخميس: المرحلة الحالية مهمة جدًا؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله؛ وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، والتزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442 01:49 PM

متحدث الصحة: المرحلة الحالية مهمة جدًّا.. حتى نتفادى موجة ثانية للفيروس قال: التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا واستهتار البعض يعني الضرر للكل





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جدد حساب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على "تويتر" اليوم، الدعوة للتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

وقال حساب المتحدث على تويتر الخميس: المرحلة الحالية مهمة جدًا؛ لكي لا تتكون موجة ثانية للفيروس بعون الله؛ وذلك بالتقيد والالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية، والتزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل.