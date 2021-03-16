"كورونا" يسلب البورصة المصرية 30 مليار جنيه

اضطرت لتعليق التداول نصف ساعة

منيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة في التعاملات الصباحية اليوم (الاثنين)؛ نتيجة تخوفات الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا الجديد، ما دفع إدارة البورصة إلى تعليق جلسة التداول لمدة نصف الساعة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام مصرية.

وبين خبير أسواق المال سمير رؤوف، أن البورصة المصرية خسرت خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم ما يقرب من 30 مليار جنيه، وتراجعت مؤشرات البورصة لما يقرب إلى 7 في المئة.

وأشار إلى أن تأثير "كورونا" على الأسواق المالية دفع المؤشر الرئيس للأسهم المصرية للتراجع، إذ فقد قرابة 800 نقطة في أول نصف ساعة من جلسة تداول اليوم.



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