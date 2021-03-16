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"كورونا" يسلب البورصة المصرية 30 مليار جنيه

اضطرت لتعليق التداول نصف ساعة

منيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة في التعاملات الصباحية اليوم (الاثنين)؛ نتيجة تخوفات الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا الجديد، ما دفع إدارة البورصة إلى تعليق جلسة التداول لمدة نصف الساعة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام مصرية.

وبين خبير أسواق المال سمير رؤوف، أن البورصة المصرية خسرت خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم ما يقرب من 30 مليار جنيه، وتراجعت مؤشرات البورصة لما يقرب إلى 7 في المئة.

وأشار إلى أن تأثير "كورونا" على الأسواق المالية دفع المؤشر الرئيس للأسهم المصرية للتراجع، إذ فقد قرابة 800 نقطة في أول نصف ساعة من جلسة تداول اليوم.

منطقة المرفقات

مصر البورصة الاقتصاد العالمي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كورونا" يسلب البورصة المصرية 30 مليار جنيه
سبق

منيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة في التعاملات الصباحية اليوم (الاثنين)؛ نتيجة تخوفات الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا الجديد، ما دفع إدارة البورصة إلى تعليق جلسة التداول لمدة نصف الساعة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام مصرية.

وبين خبير أسواق المال سمير رؤوف، أن البورصة المصرية خسرت خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم ما يقرب من 30 مليار جنيه، وتراجعت مؤشرات البورصة لما يقرب إلى 7 في المئة.

وأشار إلى أن تأثير "كورونا" على الأسواق المالية دفع المؤشر الرئيس للأسهم المصرية للتراجع، إذ فقد قرابة 800 نقطة في أول نصف ساعة من جلسة تداول اليوم.

منطقة المرفقات

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:29 PM

"كورونا" يسلب البورصة المصرية 30 مليار جنيه

اضطرت لتعليق التداول نصف ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,041

منيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة في التعاملات الصباحية اليوم (الاثنين)؛ نتيجة تخوفات الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا الجديد، ما دفع إدارة البورصة إلى تعليق جلسة التداول لمدة نصف الساعة، بحسب ما نقل "روسيا اليوم"، عن وسائل إعلام مصرية.

وبين خبير أسواق المال سمير رؤوف، أن البورصة المصرية خسرت خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم ما يقرب من 30 مليار جنيه، وتراجعت مؤشرات البورصة لما يقرب إلى 7 في المئة.

وأشار إلى أن تأثير "كورونا" على الأسواق المالية دفع المؤشر الرئيس للأسهم المصرية للتراجع، إذ فقد قرابة 800 نقطة في أول نصف ساعة من جلسة تداول اليوم.

منطقة المرفقات

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