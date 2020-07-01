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عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة

"الزاحمي" : اللائحة تعزز مكانة المعلم وتجعله مواكبًا لأسالیب التربية الحدیثة

أنھت إدارة تعلیم القنفذة تدریب 3368 متدربًا ومتدربة خلال 8 أیام والتي استمرت من 29 شوال - 9 ذي القعدة وبمعدل 4 دورات حیث انتظم المتدربون والمتدربات في ورش عمل لائحة الوظائف التعلیمیة الجدیدة بین قائد تربوي ومدرسي ومعلمین ومعلمات عن بعد..

وقد قدم ھذه الورش كل من مشرف علاقات المعلمین المشرف التربوي موسى علي المعیدي والمشرفة التربویة مساعدة مدیر الإعلام والاتصال عبادة أحمد الزبیدي وبمتابعة وحضور من مدیر التعلیم الدكتور محمد إبراھیم الزاحمي الذي أثنى على ھذه الخطوة المتمیزة للتطویر المھني من قِبل وزارة التعلیم.

وأكد "الزاحمي" أن اللائحة جاءت لتعزیز مكانة المعلم التي یستحق ولتجعله مواكبًا لأسالیب التعلیم الحدیثة المحققة لرؤیة الوطن المباركة والطموحة والتي ترفع من مستوى نواتج التعلم.

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عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة
سبق

أنھت إدارة تعلیم القنفذة تدریب 3368 متدربًا ومتدربة خلال 8 أیام والتي استمرت من 29 شوال - 9 ذي القعدة وبمعدل 4 دورات حیث انتظم المتدربون والمتدربات في ورش عمل لائحة الوظائف التعلیمیة الجدیدة بین قائد تربوي ومدرسي ومعلمین ومعلمات عن بعد..

وقد قدم ھذه الورش كل من مشرف علاقات المعلمین المشرف التربوي موسى علي المعیدي والمشرفة التربویة مساعدة مدیر الإعلام والاتصال عبادة أحمد الزبیدي وبمتابعة وحضور من مدیر التعلیم الدكتور محمد إبراھیم الزاحمي الذي أثنى على ھذه الخطوة المتمیزة للتطویر المھني من قِبل وزارة التعلیم.

وأكد "الزاحمي" أن اللائحة جاءت لتعزیز مكانة المعلم التي یستحق ولتجعله مواكبًا لأسالیب التعلیم الحدیثة المحققة لرؤیة الوطن المباركة والطموحة والتي ترفع من مستوى نواتج التعلم.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
10:29 PM

عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة

"الزاحمي" : اللائحة تعزز مكانة المعلم وتجعله مواكبًا لأسالیب التربية الحدیثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أنھت إدارة تعلیم القنفذة تدریب 3368 متدربًا ومتدربة خلال 8 أیام والتي استمرت من 29 شوال - 9 ذي القعدة وبمعدل 4 دورات حیث انتظم المتدربون والمتدربات في ورش عمل لائحة الوظائف التعلیمیة الجدیدة بین قائد تربوي ومدرسي ومعلمین ومعلمات عن بعد..

وقد قدم ھذه الورش كل من مشرف علاقات المعلمین المشرف التربوي موسى علي المعیدي والمشرفة التربویة مساعدة مدیر الإعلام والاتصال عبادة أحمد الزبیدي وبمتابعة وحضور من مدیر التعلیم الدكتور محمد إبراھیم الزاحمي الذي أثنى على ھذه الخطوة المتمیزة للتطویر المھني من قِبل وزارة التعلیم.

وأكد "الزاحمي" أن اللائحة جاءت لتعزیز مكانة المعلم التي یستحق ولتجعله مواكبًا لأسالیب التعلیم الحدیثة المحققة لرؤیة الوطن المباركة والطموحة والتي ترفع من مستوى نواتج التعلم.

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