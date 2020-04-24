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أستراليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 77 حالة

إجمالي الإصابات وصل إلى 6667

أعلنت السلطات الصحية في ولاية تازمانيا الأسترالية، وفاة امرأة (79 عاماً) بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية إلى 9، وعلى صعيد أستراليا إلى 77 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات أن عدد الإصابات في أستراليا وصل إلى 6667 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً، حيث سجّلت 2982 حالة إصابة مؤكّدة.

فيروس كورونا الجديد

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أستراليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 77 حالة
سبق

أعلنت السلطات الصحية في ولاية تازمانيا الأسترالية، وفاة امرأة (79 عاماً) بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية إلى 9، وعلى صعيد أستراليا إلى 77 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات أن عدد الإصابات في أستراليا وصل إلى 6667 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً، حيث سجّلت 2982 حالة إصابة مؤكّدة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
01:50 PM

أستراليا: ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 77 حالة

إجمالي الإصابات وصل إلى 6667

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في ولاية تازمانيا الأسترالية، وفاة امرأة (79 عاماً) بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الولاية إلى 9، وعلى صعيد أستراليا إلى 77 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات أن عدد الإصابات في أستراليا وصل إلى 6667 حالة إصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً، حيث سجّلت 2982 حالة إصابة مؤكّدة.

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