أرقام جديدة لكورونا من البحرين والمغرب.. وروسيا تسجل أعلى معدل يومي

المنامة تعلن: العدد الإجمالي للخارجين من الحجر الصحي بلغ 526 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، خروج 19 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء الفحوص المختبرية كافة؛ للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19)، وبذلك يصل العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي 526 شخصاً حتى اليوم بعد خروج 507 أشخاص في وقت سابق.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الإثنين، تسجيل 954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي في البلاد منذ تفشي الوباء.

أما في المغرب، فأعلنت السلطات تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1113.