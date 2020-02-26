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"الإعاشة مسبقة التجهيز".. ورشة عمل يقيمها المجلس التنسيقي لحجاج الداخل غدًا

تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بالرفع من نسبة منشآت خدمتهم

يعتزم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل، غدًا الخميس، إقامة ورشة بعنوان "الإعاشة مسبقة التجهيز"، بنوعيها المعقمة والمجمدة، وذلك في قاعة الجوهرة بفندق الهوليدي إن بحي العزيزية بمكة المكرمة.

يأتي ذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وممثلي عدد من الجهات وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، بالإضافة إلى حضور نخبة من ملّاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وستشهد الورشة معرضًا مصغرًا للوجبات مسبقة التجهيز، تعدّه مجموعة من الشركات الوطنية المعتمدة.

وتقام الورشة التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، رئيس لجنة الحج العليا بالرفع من نسبة منشآت خدمة حجاج الداخل المستخدمة للوجبات مسبقة التجهيز، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس.

الإعاشة مسبقة التجهيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإعاشة مسبقة التجهيز".. ورشة عمل يقيمها المجلس التنسيقي لحجاج الداخل غدًا
سبق

يعتزم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل، غدًا الخميس، إقامة ورشة بعنوان "الإعاشة مسبقة التجهيز"، بنوعيها المعقمة والمجمدة، وذلك في قاعة الجوهرة بفندق الهوليدي إن بحي العزيزية بمكة المكرمة.

يأتي ذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وممثلي عدد من الجهات وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، بالإضافة إلى حضور نخبة من ملّاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وستشهد الورشة معرضًا مصغرًا للوجبات مسبقة التجهيز، تعدّه مجموعة من الشركات الوطنية المعتمدة.

وتقام الورشة التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، رئيس لجنة الحج العليا بالرفع من نسبة منشآت خدمة حجاج الداخل المستخدمة للوجبات مسبقة التجهيز، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
05:36 PM

"الإعاشة مسبقة التجهيز".. ورشة عمل يقيمها المجلس التنسيقي لحجاج الداخل غدًا

تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بالرفع من نسبة منشآت خدمتهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يعتزم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمات حجاج الداخل، غدًا الخميس، إقامة ورشة بعنوان "الإعاشة مسبقة التجهيز"، بنوعيها المعقمة والمجمدة، وذلك في قاعة الجوهرة بفندق الهوليدي إن بحي العزيزية بمكة المكرمة.

يأتي ذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وممثلي عدد من الجهات وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة والشركة السعودية للكهرباء، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، بالإضافة إلى حضور نخبة من ملّاك ومدراء عموم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.

وستشهد الورشة معرضًا مصغرًا للوجبات مسبقة التجهيز، تعدّه مجموعة من الشركات الوطنية المعتمدة.

وتقام الورشة التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، رئيس لجنة الحج العليا بالرفع من نسبة منشآت خدمة حجاج الداخل المستخدمة للوجبات مسبقة التجهيز، من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس.

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