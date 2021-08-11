أمريكا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 5 ملايين و64.171
تسجيل 40.522 حالة جديدة
ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5.064.171، بزيادة 40.522 حالة مقارنة بإحصائها السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162.407 حالات، وفقًا لـ"رويترز". وسجَّلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
أمريكا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 5 ملايين و64.171
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-08-11
ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5.064.171، بزيادة 40.522 حالة مقارنة بإحصائها السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162.407 حالات، وفقًا لـ"رويترز". وسجَّلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
10:25 PM
أمريكا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 5 ملايين و64.171
ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5.064.171، بزيادة 40.522 حالة مقارنة بإحصائها السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162.407 حالات، وفقًا لـ"رويترز". وسجَّلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.