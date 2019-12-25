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"حقوق الإنسان" تعزز قدرات العاملين في دوائر الأمن والشرطة

لمواجهة الاتجار بالأشخاص والتعرف على استراتيجيات التحقيق

اختتمت هيئة حقوق الإنسان بالرياض، اليوم، برنامجاً تدريبياً أقامته على مدى أربعة أيام بعنوان "إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص"؛ بهدف تعزيز قدرات العاملين في دوائر الأمن والشرطة ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

وتناول البرنامج، الذي يشارك فيه خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سبعة محاور هي "قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال".

واستعرض البرنامج أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، بالإضافة إلى طرق وأساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالأشخاص في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواكباً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

جدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان تعتزم تنفيذ البرنامج في منطقة مكة المكرمة يوم 12 يناير المقبل، وفي المنطقة الشرقية يوم 26 يناير.

هيئة حقوق الإنسان الاتجار بالأشخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" تعزز قدرات العاملين في دوائر الأمن والشرطة
سبق

اختتمت هيئة حقوق الإنسان بالرياض، اليوم، برنامجاً تدريبياً أقامته على مدى أربعة أيام بعنوان "إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص"؛ بهدف تعزيز قدرات العاملين في دوائر الأمن والشرطة ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

وتناول البرنامج، الذي يشارك فيه خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سبعة محاور هي "قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال".

واستعرض البرنامج أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، بالإضافة إلى طرق وأساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالأشخاص في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواكباً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

جدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان تعتزم تنفيذ البرنامج في منطقة مكة المكرمة يوم 12 يناير المقبل، وفي المنطقة الشرقية يوم 26 يناير.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
04:50 PM

"حقوق الإنسان" تعزز قدرات العاملين في دوائر الأمن والشرطة

لمواجهة الاتجار بالأشخاص والتعرف على استراتيجيات التحقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت هيئة حقوق الإنسان بالرياض، اليوم، برنامجاً تدريبياً أقامته على مدى أربعة أيام بعنوان "إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص"؛ بهدف تعزيز قدرات العاملين في دوائر الأمن والشرطة ذات الصلة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لمواجهة الأنماط المختلفة للجريمة والارتقاء بالجهود المبذولة في مجال الضبط، والتعرف على استراتيجيات التحقيق الجنائي وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة والمعاينة في قضايا الاتجار بالأشخاص.

وتناول البرنامج، الذي يشارك فيه خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سبعة محاور هي "قضية المقاربة الأمنية المبنية على حقوق الإنسان لأركان الاتجار بالأشخاص من منظور الاتفاقيات والبروتوكولات والقانون الوطني، وآلية التعرف على الضحايا وصفات ممارسي العدالة الجنائية العاملين بالمجال".

واستعرض البرنامج أشكال التحقيق والتحقيقات الخاصة في هذه القضايا، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، والتحريات والتحقيقات المالية، بالإضافة إلى طرق وأساليب إجراء المقابلات مع الضحايا في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتدابير وإجراءات حماية الضحايا والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية المتعلقة بقضايا الاتجار بالأشخاص في ضوء المبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تضمنت إعداد برامج للتعاون الفني في العديد من الأنشطة ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومواكباً للجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية الأشخاص من تلك الجرائم، ويعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.

جدير بالذكر أن هيئة حقوق الإنسان تعتزم تنفيذ البرنامج في منطقة مكة المكرمة يوم 12 يناير المقبل، وفي المنطقة الشرقية يوم 26 يناير.

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