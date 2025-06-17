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فرنسا تطالب حلف "الناتو" بالتعامل مع انتهاك تركيا لسياساته

باريس اتهمت أنقرة بالتحرش بسفينة تابعة لها

طالب مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعامل مع تصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، وألا يدفن رأسه في الرمال.

واتهم المسؤول البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكر أن الوقت قد حان لأن يجري الحلف نقاشًا صريحًا بشأن تركيا وتصرفاتها، ليس فقط في ليبيا، ولكن هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية لمنطقة البلقان وبولندا.

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فرنسا تطالب حلف "الناتو" بالتعامل مع انتهاك تركيا لسياساته
سبق

طالب مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعامل مع تصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، وألا يدفن رأسه في الرمال.

واتهم المسؤول البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكر أن الوقت قد حان لأن يجري الحلف نقاشًا صريحًا بشأن تركيا وتصرفاتها، ليس فقط في ليبيا، ولكن هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية لمنطقة البلقان وبولندا.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
06:42 PM

فرنسا تطالب حلف "الناتو" بالتعامل مع انتهاك تركيا لسياساته

باريس اتهمت أنقرة بالتحرش بسفينة تابعة لها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,491

طالب مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالتعامل مع تصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، وألا يدفن رأسه في الرمال.

واتهم المسؤول البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وذكر أن الوقت قد حان لأن يجري الحلف نقاشًا صريحًا بشأن تركيا وتصرفاتها، ليس فقط في ليبيا، ولكن هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة إس-400 الدفاعية الروسية، وتعطيلها خطط الحلف الدفاعية لمنطقة البلقان وبولندا.

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