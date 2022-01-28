شاهد.. انطلاق حملة "دفء وأمان" لتوزيع 1000 "حقيبة شتوية" للمحتاجين

تدشين من "فينا خير" بمشاركة جمعيات وجهات عدة.. و"البرغش" يشكر ويثمن

أطلقت مبادرة فينا خير المجتمعية حملة "دفء وأمان" لتوزيع الحقيبة الشتوية؛ حيث تجسد الحملة أروع صور التلاحم والتكاتف بين أبناء المجتمع.

وتأتي الحملة بالشراكة المجتمعية مع جمعية أمسّ ومجموعة فنادق مداريم كراون ومؤسسة أريس الوقفية وفريق قربة التطوعي وفريق نوافذ العطاء ونبراس للعمل التطوعي ومجتمع العلاقات العامة ومؤسسة بيت الموهبة.

وذكر الأمين العام لمبادرة فينا خير، عبيد البرغش، أن الحملة تستهدف توزيع أكثر من ١٠٠٠ حقيبة شتوية؛ حيث توزع "حقيبة الشتاء" لحماية أفراد الأسر ذات الدخل المحدود من الظروف المناخية في فصل الشتاء لتحقيق دور التكافل المجتمعي.

وشكر "البرغش" جميع الجهات المشاركة ذات المسؤولية المجتمعية من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية والفرق التطوعية والجهات الإعلامية التي تساهم في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعربت المدير التنفيذي لمؤسسة أريس الوقفية، مناير الدحيم، عن سعادتهم بالمشاركة في حملة دفء وأمان التي من خلالها يتجسّد معنى التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وذكر المدير التنفيذي لجمعية أمسّ التطوعية لمرضى السرطان، زايد الرويس، عن اعتزاز أعضاء الجمعية كونها شريكًا في الحملة التي تعبر عن التلاحم الوطني والمجتمعي بين أفراد المجتمع، سائلًا المولى القدير أن يديم على الوطن نعمة الخير والعطاء.