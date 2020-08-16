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"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية

نددت بهذه الأعمال الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.

منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
05:56 PM

"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية

نددت بهذه الأعمال الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.

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