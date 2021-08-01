النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

اعتراض غريب.. ملاكم يرفض الخروج من الحلبة ويسب الحكم

وجّه عدة لكمات في الرأس اعتبرها الحكم متعمدة لمنافسه وأنهى النزال

تَصرَّف الملاكم الفرنسي مراد علييف، بطريقة غير لائقة، بعد قرار الحكم بخسارته أمام البريطاني فرايزر كلارك، خلال نزالهما اليوم الأحد بالدور ربع النهائي لفئة فوق 91 كغم، ضمن أولمبياد طوكيو.

وقرر الحكم إيقاف النزال في الجولة الثانية، وإعلان فوز الملاكم البريطاني، بعد أن وجّه إليه "علييف" عدة لكمات على مستوى الرأس، اعتبرها الحكم متعمدة.

وبحسب "روسيا اليوم" لم يتقبل الملاكم الفرنسي قرار الحكام، وبدأ في الصراخ وإهانة القضاة وإظهار إشارات بذيئة، وجلس على أرضية الحلبة رافضًا مغادرتها.

ويُتوقع أن يتعرض "علييف" لعقوبات مشددة بعد هذا التصرف.

الرئيسية/ محطات

اعلان
اعتراض غريب.. ملاكم يرفض الخروج من الحلبة ويسب الحكم
سبق

تَصرَّف الملاكم الفرنسي مراد علييف، بطريقة غير لائقة، بعد قرار الحكم بخسارته أمام البريطاني فرايزر كلارك، خلال نزالهما اليوم الأحد بالدور ربع النهائي لفئة فوق 91 كغم، ضمن أولمبياد طوكيو.

وقرر الحكم إيقاف النزال في الجولة الثانية، وإعلان فوز الملاكم البريطاني، بعد أن وجّه إليه "علييف" عدة لكمات على مستوى الرأس، اعتبرها الحكم متعمدة.

وبحسب "روسيا اليوم" لم يتقبل الملاكم الفرنسي قرار الحكام، وبدأ في الصراخ وإهانة القضاة وإظهار إشارات بذيئة، وجلس على أرضية الحلبة رافضًا مغادرتها.

ويُتوقع أن يتعرض "علييف" لعقوبات مشددة بعد هذا التصرف.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:45 AM

اعتراض غريب.. ملاكم يرفض الخروج من الحلبة ويسب الحكم

وجّه عدة لكمات في الرأس اعتبرها الحكم متعمدة لمنافسه وأنهى النزال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,305

تَصرَّف الملاكم الفرنسي مراد علييف، بطريقة غير لائقة، بعد قرار الحكم بخسارته أمام البريطاني فرايزر كلارك، خلال نزالهما اليوم الأحد بالدور ربع النهائي لفئة فوق 91 كغم، ضمن أولمبياد طوكيو.

وقرر الحكم إيقاف النزال في الجولة الثانية، وإعلان فوز الملاكم البريطاني، بعد أن وجّه إليه "علييف" عدة لكمات على مستوى الرأس، اعتبرها الحكم متعمدة.

وبحسب "روسيا اليوم" لم يتقبل الملاكم الفرنسي قرار الحكام، وبدأ في الصراخ وإهانة القضاة وإظهار إشارات بذيئة، وجلس على أرضية الحلبة رافضًا مغادرتها.

ويُتوقع أن يتعرض "علييف" لعقوبات مشددة بعد هذا التصرف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,316
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,219
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة