روسيا: نأمل أن تعتمد "الصحة العالمية" قريباً لقاح "سبوتنيك V" لعلاج "كورونا"

"نيبينزيا": قدّمنا مستندات تأهيل اللقاح والمرحلة الثانية للنظر في طلبنا بدأت 22 يناير

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا؛ عن أمله في أن تسجّل منظمة الصحة العالمية قريباً اللقاح الروسي ضدّ فيروس كورونا، وتُدرجه في قائمة الاستخدامات الطارئة (EUL).

وقال المندوب الروسي في مقابلة مع وكالة "تاس"، إن روسيا قدّمت مستندات تأهيل لقاحها ضدّ فيروس كورونا، مشيراً إلى أن "منظمة الصحة العالمية بدأت في 22 يناير الجاري المرحلة الثانية من النظر في طلبنا، لذلك نأمل أن يتم اعتماده قريباً".

وبحسب "روسيا اليوم"، سجّلت موسكو لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح ضدّ فيروس كورونا في العالم، في شهر أغسطس الماضي، وكذلك تمّ تسجيله في عددٍ من الدول في مختلف القارات، واعتماده في حملات تطعيم ضدّ الفيروس.