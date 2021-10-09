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باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان

قالت: هذه الهجمات تهدد سلام وأمن السعودية والمنطقة

دانت باكستان بشدة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بطائرتين مسيرتين دون طيار على مطار الملك عبدالله بجازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات.


وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم: إن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة .


وأكد البيان دعم باكستان الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان
سبق

دانت باكستان بشدة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بطائرتين مسيرتين دون طيار على مطار الملك عبدالله بجازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات.


وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم: إن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة .


وأكد البيان دعم باكستان الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
06:46 PM

باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان

قالت: هذه الهجمات تهدد سلام وأمن السعودية والمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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دانت باكستان بشدة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بطائرتين مسيرتين دون طيار على مطار الملك عبدالله بجازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات.


وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم: إن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة .


وأكد البيان دعم باكستان الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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