بالورود و"الميقعة".. شاهد كيف استضاف "بناء الأفلاج" المعلمين الجدد

القنعير": مبادرة تروّح عنهم في أول أيام غربتهم وتُشعرهم بأنهم بين أهلهم

تصوير: أنس عيسى

استضاف فريق بناء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج، اليوم الخميس، المعلمين الجدد الذي تم تعيينهم وتوجيههم للمحافظة.

وقام "بناء التطوعي" باستقبال المعلمين الجدد بالورد خلال إقامتهم في السكن الذي وفّره لهم تعليم الأفلاج في بيت الطالب، وأقام لهم مأدبة إفطار شعبي على وجبة "الميقعة" التي اشتهرت محافظة الأفلاج بإعدادها، كما قدّم الفريق للمعلمين القهوة والشاي والمرطبات وأجاب على استفساراتهم عن المحافظة ومراكزها.

من جهته، قال قائد المبادرة عضو فريق "بناء التطوعي" مفلح القنعير لـ"سبق: إن المبادرة تهدف إلى الترويح عن المعلمين، وتخفيف أول أيام غربتهم عن ذويهم، وإشعارهم بأنهم بين أهليهم، والجميع بالمحافظة إخوة لهم وعلى استعداد لخدمتهم.

وأضاف: "تم استقبالهم بالورود والإجابة على استفساراتهم عن المحافظة ومراكزها والخدمات المتوفرة بها"؛ فيما أثنى منسوبو تعليم الأفلاج على المبادرة غير المستغربة من فريق بناء التطوعي في استضافة المعلمين الجدد.