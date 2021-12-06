السهلي: تخفيضات نهاية العام قد تأخذ المشتري إلى الديون أو الإفلاس

قال: عواقبها وخيمة والنساء أكثر إقبالًا على الشراء من الرجال

أكد المهتم في حماية المستهلك حامد السهلي، أن خصومات نهاية العام قد تأخذ المستهلك إلى الديون أو اللجوء إلى الاقتراض والبطاقات الائتمانية؛ مما يُدخله في مشاكل نفسية ومادية، ونهاية ذلك وخيمة.

ولفت في مداخلة مع برنامج "الراصد" بقناة "الإخبارية"، إلى أن أكثر المستفيدين من التخفيضات هن النساء؛ باعتبارهن يُقدِمن أكثر على الشراء.