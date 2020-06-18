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"الصحة" تعلن تسجيل 4757 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 145991

إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا

الإجمالي يتجاوز 42 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات يتم تسجيله في يوم واحد في البلاد، ليبلغ إجمالي الإصابات 42 ألفًا و762 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 2339 بعد تسجيل 63 حالة وفاة في يوم واحد.

وبدأت إندونيسيا إعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة تدريجيًّا في وقت سابق من هذا الشهر، وتم الاثنين الماضي إعادة فتح مراكز التسوق في العاصمة جاكرتا بعد إغلاقها لأكثر من شهرين.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات يتم تسجيله في يوم واحد في البلاد، ليبلغ إجمالي الإصابات 42 ألفًا و762 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 2339 بعد تسجيل 63 حالة وفاة في يوم واحد.

وبدأت إندونيسيا إعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة تدريجيًّا في وقت سابق من هذا الشهر، وتم الاثنين الماضي إعادة فتح مراكز التسوق في العاصمة جاكرتا بعد إغلاقها لأكثر من شهرين.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
04:23 PM

إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا

الإجمالي يتجاوز 42 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات يتم تسجيله في يوم واحد في البلاد، ليبلغ إجمالي الإصابات 42 ألفًا و762 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 2339 بعد تسجيل 63 حالة وفاة في يوم واحد.

وبدأت إندونيسيا إعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة تدريجيًّا في وقت سابق من هذا الشهر، وتم الاثنين الماضي إعادة فتح مراكز التسوق في العاصمة جاكرتا بعد إغلاقها لأكثر من شهرين.

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