إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومي في إصابات كورونا

الإجمالي يتجاوز 42 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الإصابات يتم تسجيله في يوم واحد في البلاد، ليبلغ إجمالي الإصابات 42 ألفًا و762 حالة.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 2339 بعد تسجيل 63 حالة وفاة في يوم واحد.



وبدأت إندونيسيا إعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة تدريجيًّا في وقت سابق من هذا الشهر، وتم الاثنين الماضي إعادة فتح مراكز التسوق في العاصمة جاكرتا بعد إغلاقها لأكثر من شهرين.