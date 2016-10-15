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"سجون مكة" تكرِّم 138 فائزًا بجازة التميُّز الإداري في دورتها الرابعة

بعد فرز المرشحين البالغ عددهم 300 مرشح لعدد من الفئات

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم حفل تكريم للفائزين بجائزتها للتميز الإداري في دورتها الرابعة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز تدريب السجون بجدة.

وحددت الأمانة العامة للجائزة الفائزين، وعددهم ١٣٨ فائزًا، بعد فرز المرشحين البالغ عددهم ٣٠٠ مرشح لعدد من فئات الجائزة، وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم نصف السنوية، وفئة التميز الإداري للعاملين (ترشيح ذاتي)، وفئة التميز التنظيمي للإدارات.

وتأتي تلك الجائزة تطبيقًا لخطة مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة الاستراتيجية، وتحقيقًا لأحد أهدافها الرئيسة.

وجرى خلال الحفل استعراض إنجازات سجون المنطقة خلال العام ١٤٤٠هـ، وفقًا لمؤشرات الأداء المستهدفة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد الدويش: "إن القول للمُحسن أحسنت هو شكل من أشكال التقدير الذي تعبِّر بها المؤسسات لمنسوبيها عطفًا على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم". مشيرًا إلى أن الاهتمام الذي يوليه المدير العام للسجون، اللواء محمد الأسمري، للعاملين يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالسعودية.

ويهدف الاحتفال إلى تكريم الفائزين المتميزين بفترة التقييم نصف السنوية الثانية من عام ١٤٤٠هـ ضمن الدورة الرابعة لجائزة سجون منطقة مكة المكرمة للتميز الإداري.

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"سجون مكة" تكرِّم 138 فائزًا بجازة التميُّز الإداري في دورتها الرابعة
سبق

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم حفل تكريم للفائزين بجائزتها للتميز الإداري في دورتها الرابعة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز تدريب السجون بجدة.

وحددت الأمانة العامة للجائزة الفائزين، وعددهم ١٣٨ فائزًا، بعد فرز المرشحين البالغ عددهم ٣٠٠ مرشح لعدد من فئات الجائزة، وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم نصف السنوية، وفئة التميز الإداري للعاملين (ترشيح ذاتي)، وفئة التميز التنظيمي للإدارات.

وتأتي تلك الجائزة تطبيقًا لخطة مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة الاستراتيجية، وتحقيقًا لأحد أهدافها الرئيسة.

وجرى خلال الحفل استعراض إنجازات سجون المنطقة خلال العام ١٤٤٠هـ، وفقًا لمؤشرات الأداء المستهدفة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد الدويش: "إن القول للمُحسن أحسنت هو شكل من أشكال التقدير الذي تعبِّر بها المؤسسات لمنسوبيها عطفًا على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم". مشيرًا إلى أن الاهتمام الذي يوليه المدير العام للسجون، اللواء محمد الأسمري، للعاملين يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالسعودية.

ويهدف الاحتفال إلى تكريم الفائزين المتميزين بفترة التقييم نصف السنوية الثانية من عام ١٤٤٠هـ ضمن الدورة الرابعة لجائزة سجون منطقة مكة المكرمة للتميز الإداري.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:44 PM

"سجون مكة" تكرِّم 138 فائزًا بجازة التميُّز الإداري في دورتها الرابعة

بعد فرز المرشحين البالغ عددهم 300 مرشح لعدد من الفئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم حفل تكريم للفائزين بجائزتها للتميز الإداري في دورتها الرابعة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز تدريب السجون بجدة.

وحددت الأمانة العامة للجائزة الفائزين، وعددهم ١٣٨ فائزًا، بعد فرز المرشحين البالغ عددهم ٣٠٠ مرشح لعدد من فئات الجائزة، وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم نصف السنوية، وفئة التميز الإداري للعاملين (ترشيح ذاتي)، وفئة التميز التنظيمي للإدارات.

وتأتي تلك الجائزة تطبيقًا لخطة مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة الاستراتيجية، وتحقيقًا لأحد أهدافها الرئيسة.

وجرى خلال الحفل استعراض إنجازات سجون المنطقة خلال العام ١٤٤٠هـ، وفقًا لمؤشرات الأداء المستهدفة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة، اللواء ماجد الدويش: "إن القول للمُحسن أحسنت هو شكل من أشكال التقدير الذي تعبِّر بها المؤسسات لمنسوبيها عطفًا على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم". مشيرًا إلى أن الاهتمام الذي يوليه المدير العام للسجون، اللواء محمد الأسمري، للعاملين يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالسعودية.

ويهدف الاحتفال إلى تكريم الفائزين المتميزين بفترة التقييم نصف السنوية الثانية من عام ١٤٤٠هـ ضمن الدورة الرابعة لجائزة سجون منطقة مكة المكرمة للتميز الإداري.

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