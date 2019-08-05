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عقب تدشين أمير الرياض بالنيابة.. "بشر" تطلق اشتراك العضويات

عبر وسم "#عضويات_جمعية_بشر"

دشنت الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، نظام الاشتراك في العضويات، خلال حملة أطلقت مساء اليوم، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر وسم "#عضويات_جمعية_بشر".

يأتي ذلك، عقب التدشين الرسمي، تحت رعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة، الرئيس الفخري للجميعة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد هذا التدشين دعوة لكل المهتمين والممارسين للموارد البشرية للتسجيل بالعضوية والمشاركة في إنجاح أهداف وخطط ومبادرات الجمعية، للمساهمة في تحقيق أهداف وبرامج روية المملكة 2030، فيما يتعلق بالموارد البشرية، والتي تعد حجر الزاوية في تطور المجتمعات والمنظمات.

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عقب تدشين أمير الرياض بالنيابة.. "بشر" تطلق اشتراك العضويات
سبق

دشنت الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، نظام الاشتراك في العضويات، خلال حملة أطلقت مساء اليوم، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر وسم "#عضويات_جمعية_بشر".

يأتي ذلك، عقب التدشين الرسمي، تحت رعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة، الرئيس الفخري للجميعة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد هذا التدشين دعوة لكل المهتمين والممارسين للموارد البشرية للتسجيل بالعضوية والمشاركة في إنجاح أهداف وخطط ومبادرات الجمعية، للمساهمة في تحقيق أهداف وبرامج روية المملكة 2030، فيما يتعلق بالموارد البشرية، والتي تعد حجر الزاوية في تطور المجتمعات والمنظمات.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
07:52 PM

عقب تدشين أمير الرياض بالنيابة.. "بشر" تطلق اشتراك العضويات

عبر وسم "#عضويات_جمعية_بشر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، نظام الاشتراك في العضويات، خلال حملة أطلقت مساء اليوم، على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، عبر وسم "#عضويات_جمعية_بشر".

يأتي ذلك، عقب التدشين الرسمي، تحت رعاية أمير منطقة الرياض بالنيابة، الرئيس الفخري للجميعة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

ويعد هذا التدشين دعوة لكل المهتمين والممارسين للموارد البشرية للتسجيل بالعضوية والمشاركة في إنجاح أهداف وخطط ومبادرات الجمعية، للمساهمة في تحقيق أهداف وبرامج روية المملكة 2030، فيما يتعلق بالموارد البشرية، والتي تعد حجر الزاوية في تطور المجتمعات والمنظمات.

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