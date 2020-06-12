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"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

تونس تسجل ٦ إصابات جديدة بكورونا

عدد المتعافين 995 مقابل 49 حالة وفاة

أعلنت تونس اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور ثمانية أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.

وقال بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم: إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، وإجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.

وأضاف: بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل ٦ إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلنت تونس اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور ثمانية أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.

وقال بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم: إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، وإجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.

وأضاف: بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
05:01 PM

تونس تسجل ٦ إصابات جديدة بكورونا

عدد المتعافين 995 مقابل 49 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلنت تونس اليوم، تسجيل ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور ثمانية أيام كاملة دون تسجيل أي إصابة.

وقال بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم: إجمالي عدد المصابين 1093 حالة، وإجمالي عدد التحاليل المنجزة 57273.

وأضاف: بلغ عدد حالات الشفاء 995، مقابل 49 حالة وفاة، و49 حالة ما زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة والعلاج.

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