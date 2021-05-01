"إحسان": اكتمال مساهمة توفير وجبة السحور للمتعففين في المدينة المنوّرة

كانت قد أطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة في أول جمعة من رمضان

كشفت منصة إحسان عن اكتمال مساهمة كانت قد دعت إليها، في وقت سابق، أمس الجمعة، وذلك لتوفير وجبة السحور للصائمين المتعففين في المدينة المنوّرة.

وقالت المنصة: جزى الله كل مَن أحسن العطاء، وساهم بتوفير وجبات السحور للأسر المتعففة في المدينة المنوّرة.

يُذكر أنه في أول جمعة من رمضان أطلقت "إحسان" الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة؛ حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة "إحسان" الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت أخيراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة؛ وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

ومنظومة إحسان صادرة بالأمر السامي رقم (48019) وجاءت لتعمـل على اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مــــع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيــــز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنمويــــة والخيرية، ورفــــع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.