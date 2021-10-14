أصدر المشرف على مجمع إذاعات جدة علي بن أحمد القاسم، قراراً بتكليف حسين بن محمد القيري مديراً لإدارة الاتصال المؤسسي والتشريفات بمجمع إذاعات جدة، للتواصل مع الجهات الحكومية واستقبال كبار الشخصيات من ضيوف الإذاعة والعمل على تنسيق الفعاليات.
"القيري" مديراً لإدارة الاتصال المؤسسي بمجمع إذاعات جدة
أصدر المشرف على مجمع إذاعات جدة علي بن أحمد القاسم، قراراً بتكليف حسين بن محمد القيري مديراً لإدارة الاتصال المؤسسي والتشريفات بمجمع إذاعات جدة، للتواصل مع الجهات الحكومية واستقبال كبار الشخصيات من ضيوف الإذاعة والعمل على تنسيق الفعاليات.
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"القيري" مديراً لإدارة الاتصال المؤسسي بمجمع إذاعات جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-14
14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
11:43 AM
"القيري" مديراً لإدارة الاتصال المؤسسي بمجمع إذاعات جدة
أصدر المشرف على مجمع إذاعات جدة علي بن أحمد القاسم، قراراً بتكليف حسين بن محمد القيري مديراً لإدارة الاتصال المؤسسي والتشريفات بمجمع إذاعات جدة، للتواصل مع الجهات الحكومية واستقبال كبار الشخصيات من ضيوف الإذاعة والعمل على تنسيق الفعاليات.
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