"من هالأرض".. 35 فعالية في احتفاء "إثراء" باليوم الوطني

تُركز على إبراز المشهد التاريخي والثقافي والفني للمملكة

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، حزمة برامج وفعاليات مميزة ومتنوعة، ضِمن احتفاء المركز باليوم الوطني الـ89 في الفترة من 21 – 24 محرم 1441هـ (الموافق 20- 23 سبتمبر 2019م)، والتي تأتي تحت شعار "من هالأرض"؛ حيث تُسلط الفعاليات والأنشطة الضوء على المواهب الوطنية المميزة، من خلال عدة برامج تسهم في إثراء الوعي المعرفي لدى الأفراد، كما تشتمل على العروض الموسيقية السعودية التي تعزز الاهتمام بالتراث الثقافي والهوية الوطنية.

وصرّح مدير مركز "إثراء" المهندس خالد الزامل، بالقول: "يسعدنا في هذا اليوم التاريخي المجيد، أن نرفع أجمل آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الكريم، مواصلين معًا مسيرة 89 عامًا من التقدم والعطاء؛ داعين الله أن يحفظ السعودية وشعبها من كل سوء، ويديم عليها الأمن والأمان".. مضيفًا: "نحتفل في إثراء باليوم الوطني السعودي عبر تقديم أكثر من 35 فعالية ثقافية وفنية متنوعة تُركز على إبراز المشهد التاريخي والثقافي والفني للمملكة العربية السعودية".

عزف القصيدة الجاهلية

ويحظى زوار مسرح "إثراء"، بفرصة الاستمتاع وحضور عرض الأوركسترا الموسيقي لفيلم "جود"، مصحوبًا بعرض لقطات من الفيلم تستعرض التنوع الطبيعي والتراثي للمملكة العربية السعودية، كما ستعزف الأوركسترا مقطوعات موسيقية لأغانٍ سعودية خالدة لأبرز الفنانين السعوديين مثل طارق عبدالحكيم وطلال مداح والدكتور عبدالرب إدريس.



ألحان وطنية

وعن الطرب السعودي الأصيل، يستضيف المركزُ الفنانَ السعودي فيصل العمري في "ألحان في الذاكرة"، والتي يلقي الضوء من خلالها على أهم الملحنين الذين لعبوا دورًا بارزًا في تشكيل جماليات الفن السعودي على مر الزمان، إضافة إلى "العرضة النجدية" و"فن الصوت" التي اشتُهرت بهما المملكة منذ القدم.



أمجاد الماضي

ويقدم المركز العديد من العروض والأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة من خلال استضافة الدكتور إبراهيم المطرف، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الشؤون الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية، في حديث ملهم عن مسيرة حياة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المليئة بالتنمية والعطاء، والفنان معاذ العوفي الذي يقدم جولة فنية يستعرض من خلالها الأعمال الفنية المستوحاة من منطقة المدينة المنورة.

فيما استحوذ الأطفال على نصيب كبير من البرامج والفعاليات الوطنية؛ كالتجارب الترفيهية والعروض العلمية التي قدّمها لهم معرض الطاقة، والتي من أبرزها برنامج "فن القط العسيري" الذي يتيح لهم تصميم لوحة مزينة بنقوش القط العسيري، واستخدام ألوانها المستوحاة من الطبيعة الجبلية في عسير، وممارسة الرسم من خلال استخدام نباتات طبيعية متعددة الأنماط في برنامج "فرشاة المشموم".

جدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي عبر تقديم مبادرات وبرامج نوعية لكافة شرائح المجتمع، مستندةً على خلق محتوى معرفي متميز، وتقديم تجارب واسعة للزوار من خلال تقديم برامج وأنشطة إبداعية وعلمية وثقافية، يقدّمها المركز لأبناء هذا الوطن الغالي.