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حملة شبابية لذوي المعتقلين الأتراك تدك سجون "أردوغان" بـ "سلسلة الأمل"

انقلاب مزعوم أخذ في وجهه آلافاً خلف الأسوار بينهم 11 ألف سيدة و800 طفل

دشّن عددٌ من الشباب التركي ممَّن يقبع والدوهم أو أحد أقاربهم داخل السجون في تركيا حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملت وسم "سلسلة الأمل".

وقالت صحيفة "زمان"؛ التابعة للمعارضة التركية، إن الشباب الذين لم يسبق لهم أن التقوا بعضهم بعضاً، قاموا بنشر آمال أقاربهم المعتقلين وحالتهم النفسية من خلال هذا الوسم.

وأضافت، أن الحملة التي أطلقها طه أرين شابكور؛ الذي يقبع والده داخل السجن، شهدت مشاركات كبيرة من الشباب بمختلف الأعمار وتحت "الهاشتاق" نشر أقارب عديد من الضحايا الذين لا يعرفون بعضهم بعضاً، آمال أقاربهم المعتقلين وأوضاعهم النفسية في السجون.

وزاد عدد السجناء المعتقلين بجرائم سياسية في تركيا، منذ الانقلاب المزعوم منتصف عام 2016، وضم 11 ألف سيدة برفقتهن أكثر من 800 طفل.

أردوغان سلسلة الأمل المعتقلين الأتراك

الرئيسية/ أخبار العالم

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حملة شبابية لذوي المعتقلين الأتراك تدك سجون "أردوغان" بـ "سلسلة الأمل"
سبق

دشّن عددٌ من الشباب التركي ممَّن يقبع والدوهم أو أحد أقاربهم داخل السجون في تركيا حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملت وسم "سلسلة الأمل".

وقالت صحيفة "زمان"؛ التابعة للمعارضة التركية، إن الشباب الذين لم يسبق لهم أن التقوا بعضهم بعضاً، قاموا بنشر آمال أقاربهم المعتقلين وحالتهم النفسية من خلال هذا الوسم.

وأضافت، أن الحملة التي أطلقها طه أرين شابكور؛ الذي يقبع والده داخل السجن، شهدت مشاركات كبيرة من الشباب بمختلف الأعمار وتحت "الهاشتاق" نشر أقارب عديد من الضحايا الذين لا يعرفون بعضهم بعضاً، آمال أقاربهم المعتقلين وأوضاعهم النفسية في السجون.

وزاد عدد السجناء المعتقلين بجرائم سياسية في تركيا، منذ الانقلاب المزعوم منتصف عام 2016، وضم 11 ألف سيدة برفقتهن أكثر من 800 طفل.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
09:42 AM

حملة شبابية لذوي المعتقلين الأتراك تدك سجون "أردوغان" بـ "سلسلة الأمل"

انقلاب مزعوم أخذ في وجهه آلافاً خلف الأسوار بينهم 11 ألف سيدة و800 طفل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن عددٌ من الشباب التركي ممَّن يقبع والدوهم أو أحد أقاربهم داخل السجون في تركيا حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملت وسم "سلسلة الأمل".

وقالت صحيفة "زمان"؛ التابعة للمعارضة التركية، إن الشباب الذين لم يسبق لهم أن التقوا بعضهم بعضاً، قاموا بنشر آمال أقاربهم المعتقلين وحالتهم النفسية من خلال هذا الوسم.

وأضافت، أن الحملة التي أطلقها طه أرين شابكور؛ الذي يقبع والده داخل السجن، شهدت مشاركات كبيرة من الشباب بمختلف الأعمار وتحت "الهاشتاق" نشر أقارب عديد من الضحايا الذين لا يعرفون بعضهم بعضاً، آمال أقاربهم المعتقلين وأوضاعهم النفسية في السجون.

وزاد عدد السجناء المعتقلين بجرائم سياسية في تركيا، منذ الانقلاب المزعوم منتصف عام 2016، وضم 11 ألف سيدة برفقتهن أكثر من 800 طفل.

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