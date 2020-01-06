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أدنى درجات حرارة اليوم.. القريات وطريف تتصدران بـ"1"

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ"الأرصاد"

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الاثنين شملت: (تبوك، القريات، حائل، بريدة، طريف)، وكانت القريات وطريف هي الأدنى مسجلة "-1" درجة مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن تبوك سجّلت 3 درجات مئوية؛ فيما سجلت القريات -1 درجة، وبريدة 3 درجات، وحائل صفر درجة؛ فيما سجلت طريف -1 درجة مئوية.

حالة الطقس الأرصاد القريات طريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أدنى درجات حرارة اليوم.. القريات وطريف تتصدران بـ"1"
سبق

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الاثنين شملت: (تبوك، القريات، حائل، بريدة، طريف)، وكانت القريات وطريف هي الأدنى مسجلة "-1" درجة مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن تبوك سجّلت 3 درجات مئوية؛ فيما سجلت القريات -1 درجة، وبريدة 3 درجات، وحائل صفر درجة؛ فيما سجلت طريف -1 درجة مئوية.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:12 PM

أدنى درجات حرارة اليوم.. القريات وطريف تتصدران بـ"1"

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ"الأرصاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الاثنين شملت: (تبوك، القريات، حائل، بريدة، طريف)، وكانت القريات وطريف هي الأدنى مسجلة "-1" درجة مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن تبوك سجّلت 3 درجات مئوية؛ فيما سجلت القريات -1 درجة، وبريدة 3 درجات، وحائل صفر درجة؛ فيما سجلت طريف -1 درجة مئوية.

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