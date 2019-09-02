"مؤسسة النقد": الإثنين 23 سبتمبر إجازة رسمية للبنوك .. بمناسبة اليوم الوطني
أوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أرسلت تعميماً للبنوك، باعتماد يوم الإثنين الموافق لتاريخ 24 المحرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، إجازة رسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأكّدت المصادر أن المؤسسة وجّهت البنوك بفتح عددٍ من الفروع في المطارات والمنافذ، والإعلان عن أسماء الفروع العاملة خلال الإجازة.
"مؤسسة النقد": الإثنين 23 سبتمبر إجازة رسمية للبنوك .. بمناسبة اليوم الوطني
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-09-02
أوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أرسلت تعميماً للبنوك، باعتماد يوم الإثنين الموافق لتاريخ 24 المحرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، إجازة رسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأكّدت المصادر أن المؤسسة وجّهت البنوك بفتح عددٍ من الفروع في المطارات والمنافذ، والإعلان عن أسماء الفروع العاملة خلال الإجازة.
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:28 AM
"مؤسسة النقد": الإثنين 23 سبتمبر إجازة رسمية للبنوك .. بمناسبة اليوم الوطني
أوضحت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي، أرسلت تعميماً للبنوك، باعتماد يوم الإثنين الموافق لتاريخ 24 المحرم الجاري 1441، 23 سبتمبر 2019، إجازة رسمية، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وأكّدت المصادر أن المؤسسة وجّهت البنوك بفتح عددٍ من الفروع في المطارات والمنافذ، والإعلان عن أسماء الفروع العاملة خلال الإجازة.