"الجبير" من أبو ظبي: الحرب فرضت فرضاً.. هذا ما جرى

قال: "التحالف" الأحرص على اليمن والأزمة سببها الانقلاب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أنه "لا يوجد أحد حريص على أمن اليمن واستقراره أكثر من التحالف العربي لدعم الشرعية".

وقال "الجبير": "دول التحالف لم تكن تريد الحرب بل "فرضت عليها فرضًا" بسبب ميليشيات الحوثي الإيرانية وانقلابها على الشرعية".

وجاءت تصريحات "الجبير"، خلال محاضرة ألقاها في مقر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، أضاف: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن الأزمة الإنسانية في اليمن حدثت بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية، وقد قدمت دولة الإمارات مساعدات غير مسبوقة على مستوى العالم لليمن".

واستطرد قائلاً: "الدول الكبرى تعلم ما هو هدف النزاع في اليمن، وتعلم أن ميليشيات الحوثي هي التي لم تلتزم بالاتفاقيات ولا تسعى لأمن اليمن استقراره".

وشدد "الجبير" على أن السعودية والإمارات بذلتا جهودًا كبيرة لإنجاح مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية وما تمخضت عنه من اتفاق، وهو ما أكدت عليه دول عدة وأطراف دولية فاعلة، موضحاً: "نتطلع إلى تنفيذ بنود الاتفاق والانتقال إلى مرحلة تالية من أجل أمن اليمن واستقراره".

وحول العلاقات "السعودية الإماراتية"، قال "الجبير": البلدان تربطهما "علاقات قوية راسخة وفريدة من نوعها، ويسعيان إلى الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى غير مسبوق، مضيفاً: "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعمل من أجل تحقيق هذه الغاية وتعزيز العلاقات في شتى المجالات".

وتطرق الجبير إلى التحديات التي تواجه المنطقة، وأبرزها التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن مكافحتهما تتطلب "تعزيز العمل متعدد الأطراف بين جميع الدول".

وأردف قائلاً: "لا يمكن لدولة واحدة أن تتصدى للإرهاب بمفردها أو تتصدى لمصادر تمويله دون تضافر الجهود العالمية لمواجهته".

وتناول "الجبير" "تحديات تتعلق بالمعلومات وشبكات التواصل"، وما تمخض عنها من تداول الشائعات بشكل كبير، وشدد على أهمية التعامل مع هذه التقنية وسرعة تداول المعلومات، لافتاً إلى أن الرياض أنشأت مركزًا إعلاميًا يعمل على نشر الرسائل عبر شبكات التواصل بـ16 لغة.