النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية للمتضررين من السيول بحضرموت

شملت مناطق تريوت وحضف ومغرات والغرتين وثوبة

استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس من الوصول بواسطة المروحية إلى المناطق الشرقية المحاصرة من مديرية السوم بمحافظة حضرموت نتيجة كارثة السيول، لتوزيع 150 سلة غذائية على 900 متضرر.

وشملت المساعدات الغذائية مناطق تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة، في إطار تدخلات المركز لمساعدة المتضررين من السيول في عدد من المحافظات اليمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية للمتضررين من السيول بحضرموت
سبق

استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس من الوصول بواسطة المروحية إلى المناطق الشرقية المحاصرة من مديرية السوم بمحافظة حضرموت نتيجة كارثة السيول، لتوزيع 150 سلة غذائية على 900 متضرر.

وشملت المساعدات الغذائية مناطق تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة، في إطار تدخلات المركز لمساعدة المتضررين من السيول في عدد من المحافظات اليمنية.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:17 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:22 AM

"إغاثي" الملك سلمان يوزع سلالًا غذائية للمتضررين من السيول بحضرموت

شملت مناطق تريوت وحضف ومغرات والغرتين وثوبة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,447

استطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس من الوصول بواسطة المروحية إلى المناطق الشرقية المحاصرة من مديرية السوم بمحافظة حضرموت نتيجة كارثة السيول، لتوزيع 150 سلة غذائية على 900 متضرر.

وشملت المساعدات الغذائية مناطق تريوت، وحضف، ومغرات، والغرتين، وثوبة، في إطار تدخلات المركز لمساعدة المتضررين من السيول في عدد من المحافظات اليمنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,726
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,512
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,302
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,748

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة