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منح شركات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونياً

متحدث "الأحوال": المؤسسات المستفيدة من الخدمة جميعها معتمدة

تقدم الأحوال المدنية خلال موسم حج عام 1440هـ، خدمة منح صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونياً، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج العمرة، عبر منصة "أبشر"؛ وذلك لاستخراج تصاريح الحج إلكترونياً للحجاج المسجلين لديهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبيناً أن الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين التحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية، مؤكداً أهمية حصول من يرغب أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.

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منح شركات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونياً
سبق

تقدم الأحوال المدنية خلال موسم حج عام 1440هـ، خدمة منح صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونياً، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج العمرة، عبر منصة "أبشر"؛ وذلك لاستخراج تصاريح الحج إلكترونياً للحجاج المسجلين لديهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبيناً أن الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين التحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية، مؤكداً أهمية حصول من يرغب أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
11:30 AM

منح شركات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونياً

متحدث "الأحوال": المؤسسات المستفيدة من الخدمة جميعها معتمدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقدم الأحوال المدنية خلال موسم حج عام 1440هـ، خدمة منح صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونياً، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج العمرة، عبر منصة "أبشر"؛ وذلك لاستخراج تصاريح الحج إلكترونياً للحجاج المسجلين لديهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، مبيناً أن الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين التحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية، مؤكداً أهمية حصول من يرغب أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.

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