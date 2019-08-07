النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة الرياض" تواصل توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة

استفاد منها 5793 مصلياً في 20 موقعاً بالعاصمة والدوادمي

واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض توفير المصليات المتنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 5793 مصلياً بواقع 44 مواطناً على 7 مواقع في مدينة الرياض إضافة إلى 3 مواقع بمحافظة الدوادمي.

يشار إلى أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هيئة الرياض" تواصل توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة
سبق

واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض توفير المصليات المتنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 5793 مصلياً بواقع 44 مواطناً على 7 مواقع في مدينة الرياض إضافة إلى 3 مواقع بمحافظة الدوادمي.

يشار إلى أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
09:05 PM

"هيئة الرياض" تواصل توفير المصليات المتنقلة في الأماكن العامة

استفاد منها 5793 مصلياً في 20 موقعاً بالعاصمة والدوادمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
93

واصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض توفير المصليات المتنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

واستفاد من المصليات الموزعة 5793 مصلياً بواقع 44 مواطناً على 7 مواقع في مدينة الرياض إضافة إلى 3 مواقع بمحافظة الدوادمي.

يشار إلى أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,562
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,584
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,605
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,683

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة