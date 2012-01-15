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كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتجاوز 10 ملايين و233 ألف حالة

بلغ إجمالي الوفيات 232 ألفًا و732

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفع إلى 10 ملايين و233 ألفًا و431 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 232 ألفًا و732 حالة .
وأوضحت في بيان نشرته اليوم أن عدد المتعافين بلغ في المقابل 9 ملايين و83 ألفًا و385 شخصًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية العامة وخاصة ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي بهدف الحد من انتقال الفيروس وانتشاره.

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كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتجاوز 10 ملايين و233 ألف حالة
سبق

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفع إلى 10 ملايين و233 ألفًا و431 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 232 ألفًا و732 حالة .
وأوضحت في بيان نشرته اليوم أن عدد المتعافين بلغ في المقابل 9 ملايين و83 ألفًا و385 شخصًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية العامة وخاصة ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي بهدف الحد من انتقال الفيروس وانتشاره.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
04:42 PM

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتجاوز 10 ملايين و233 ألف حالة

بلغ إجمالي الوفيات 232 ألفًا و732

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفع إلى 10 ملايين و233 ألفًا و431 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 232 ألفًا و732 حالة .
وأوضحت في بيان نشرته اليوم أن عدد المتعافين بلغ في المقابل 9 ملايين و83 ألفًا و385 شخصًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية العامة وخاصة ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي بهدف الحد من انتقال الفيروس وانتشاره.

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