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مفاجأة تأخرت 10 سنوات لكافة منتظري هواتف "آيفون 14"

بعد ظهور التسريبات الخاصة

ينتظر عشاق هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، مفاجأة كبيرة تأخرت 10 سنوات، بعد ظهور التسريبات الخاصة بهواتف "آيفون 14" المرتقبة.

وكشفت التسريبات، التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون 14" المتوقع أن يرى النور في عام 2022 المقبل، عن تحسينات كبيرة في كاميراته.

وأظهرت التسريبات أن أبل تجهز في آيفون 14، عددًا من المفاجآت التي قد تعوض منتظريه، وهو تحسين كاميرات هاتف "آيفون 14 برو" لتصل دقتها إلى 48 ميجابيكسل، لتتخلى عن المستشعرات ذات دقة 12 ميجابيكسل المستخدمة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأشارت التسريبات إلى أن هواتف "آيفون 15" ستحمل تقنية أخرى مميزة؛ ألا وهي عدسات بيريسكوب لتقريب أفضل وأكثر دقة بنحو 3 أضعاف عن إصدار "آيفون 13 برو" الحالي.

وتوقعت المصادر أيضًا أن يتم تحسين عدسات بيريسكوب بصورة أكبر في سلسلة هواتف "آيفون 15" المتوقع إطلاقها في عام 2023.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مفاجأة تأخرت 10 سنوات لكافة منتظري هواتف "آيفون 14"
سبق

ينتظر عشاق هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، مفاجأة كبيرة تأخرت 10 سنوات، بعد ظهور التسريبات الخاصة بهواتف "آيفون 14" المرتقبة.

وكشفت التسريبات، التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون 14" المتوقع أن يرى النور في عام 2022 المقبل، عن تحسينات كبيرة في كاميراته.

وأظهرت التسريبات أن أبل تجهز في آيفون 14، عددًا من المفاجآت التي قد تعوض منتظريه، وهو تحسين كاميرات هاتف "آيفون 14 برو" لتصل دقتها إلى 48 ميجابيكسل، لتتخلى عن المستشعرات ذات دقة 12 ميجابيكسل المستخدمة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأشارت التسريبات إلى أن هواتف "آيفون 15" ستحمل تقنية أخرى مميزة؛ ألا وهي عدسات بيريسكوب لتقريب أفضل وأكثر دقة بنحو 3 أضعاف عن إصدار "آيفون 13 برو" الحالي.

وتوقعت المصادر أيضًا أن يتم تحسين عدسات بيريسكوب بصورة أكبر في سلسلة هواتف "آيفون 15" المتوقع إطلاقها في عام 2023.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
10:07 AM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:34 PM

مفاجأة تأخرت 10 سنوات لكافة منتظري هواتف "آيفون 14"

بعد ظهور التسريبات الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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17,207

ينتظر عشاق هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، مفاجأة كبيرة تأخرت 10 سنوات، بعد ظهور التسريبات الخاصة بهواتف "آيفون 14" المرتقبة.

وكشفت التسريبات، التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون 14" المتوقع أن يرى النور في عام 2022 المقبل، عن تحسينات كبيرة في كاميراته.

وأظهرت التسريبات أن أبل تجهز في آيفون 14، عددًا من المفاجآت التي قد تعوض منتظريه، وهو تحسين كاميرات هاتف "آيفون 14 برو" لتصل دقتها إلى 48 ميجابيكسل، لتتخلى عن المستشعرات ذات دقة 12 ميجابيكسل المستخدمة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وأشارت التسريبات إلى أن هواتف "آيفون 15" ستحمل تقنية أخرى مميزة؛ ألا وهي عدسات بيريسكوب لتقريب أفضل وأكثر دقة بنحو 3 أضعاف عن إصدار "آيفون 13 برو" الحالي.

وتوقعت المصادر أيضًا أن يتم تحسين عدسات بيريسكوب بصورة أكبر في سلسلة هواتف "آيفون 15" المتوقع إطلاقها في عام 2023.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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13,793
201,250 سيارة ..

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